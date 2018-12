Lilli, Daniel, Christine und Emmi Eggers (v.l.) sowie Benno und Benjamin Bomfleur wollten am letzten Samstag vor Weihnachten gemeinsam in der Stadt schauen, was das Christkind in diesem Jahr so bringen könnte. Foto: Oliver Werner

Verhalten zufrieden, so haben die Kaufleute in Münster das diesjährige Weihnachtsgeschäft kommentiert. Der erhoffte Befreiungsschlag für manche Branchen was es allerdings nicht.

Von Björn Meyer

Es ist der letzte Samstag vor Weihnachten, auf dem Prinzipalmarkt stehen rund 200 Menschen und hören beseelt den Musikern auf dem Balkon des Rathauses zu, die dort Weihnachtslieder anstimmen. Ansonsten aber ist an diesem regnerischen Spätnachmittag gegen 17 Uhr kaum zu erkennen, dass hier und jetzt eigentlich einer der Höhepunkte des Weihnachtsgeschäfts laufen soll. Dort, wo sich genau ein Jahr zuvor Menschenmassen drängelten, ist an diesem Tag scheinbar eher normaler Geschäftsalltag.

„Der Samstag ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, bestätigt Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbands NRW Westfalen-Münsterland, noch am selben Abend. Zudem hat die kurze Adventszeit dem Handel in diesem Jahr sein Geschäft erschwert. Dennoch ziehen die Händler in Münster insgesamt ein verhalten zufriedenes Fazit. „In Ordnung lautet der grundsätzliche Tenor“, sagt etwa Thomas Zumnorde, Sprecher der Kaufleute am Prinzipalmarkt. Gerade für die Textil-, und dazu gehöre auch die Schuhbranche, hätte das Weihnachtsgeschäft allerdings nicht den problematischen Sommer wett machen können.

Besser als im vergangenen Jahr ist das Weihnachtsgeschäft dagegen im Kinderkaufhaus Mukk gelaufen. Und zwar nicht nur, was den Umsatz angeht. „Unser Frequenzzähler an der Tür hat uns auch gezeigt, dass mehr Menschen als im vergangenen Jahr zu uns gekommen sind. Das freut uns natürlich“, sagt Geschäftsführer Jürgen Budke. Verkaufsschlager war unter anderem das Spiel des Jahres „Azul“. „Das haben wir seit zwei Wochen nicht mehr, dabei dachten wir, die Menge würden wir in drei Jahren nicht verkaufen“, so Budke.

Trends hat auch Jörg Pantenburg, Geschäftsführer Galeria Kaufhof sowie Sprecher der Kaufmannschaft der Ludgeristraße, ausgemacht. „Reservierungen sind ein absoluter Trend. Das zeigt wie wichtig oder sogar eigentlich unverzichtbar die Verzahnung von online und stationär ist.“ Auffallend gut gelaufen seien in diesem Jahr Männerhandtaschen. „In Zeiten, in denen die Krawatte out ist, ist das offenbar ein neues Männer-Accessoire.“ Auch Stofftaschentücher seien bei Männern wieder auf dem Vormarsch. Für Pantenburg, der anders als viele Kollegen, den letzten Adventssamstag als „richtig gut“ einstuft, ist zudem der Montag noch interessant: „Das ist der Tag für die ungeplanten Last-Minute Einkäufe. Da kommen viele Männer zu uns“, prophezeit er.

Sehr gut gelaufen ist der am Coesfelder Kreuz eingerichtete Park-and-Ride-Service. „Man hat gesehen, dass die Stadt hinsichtlich des Verkehrs an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Ich denke, wir werden im kommenden Jahr weitere Parkplätze anbieten, um die Erreichbarkeit der Stadt aufrechtzuerhalten“, versprach Tobias Viehoff, Sprecher der Initiative starke Innenstadt. Dabei hätten gerade die Gäste aus den Niederlanden den Service genutzt. „Die kennen das aus Amsterdam“, so Thomas Zumnorde.“