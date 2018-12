Die marode Bahntrasse zwischen Münster und Lünen steht immer wieder in der Kritik. Foto: Oliver Werner

Von Klaus Baumeister

Münsters Oberbürgermeister kündigt gegenüber der Deutschen Bahn eine härtere Gangart an. „Wir sind im Münsterland in den vergangenen Jahren zu brav gegenüber der Bahn gewesen“, so Münsters Oberbürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Bahnstrecke zwischen Münster und Lünen, die bislang nicht ausgebaut ist und sich in einem schlechten Zustand befinde, bezeichnete Lewe als „Schrott“. Eine Reparatur werde möglicherweise zu einer langen Sperrung führen.

Lewe hielt der Deutschen Bahn vor, die Bahnstrecke dem Verfall preisgegeben zu haben. „Die Wirkung sei wie bei der Leverkusener Brücke auf der A1“, ordnete der Oberbürgermeister die Auswirkungen ein. Die Rheinbrücke in Leverkusen ist wegen gravierender Mängel für den Lkw-Verkehr gesperrt, was zu erheblichen Problemen in der Region führt.

Die Verbindung zwischen Münster und Dortmund ist seit Jahrzehnten ein Nadelöhr. Der zweigleisige Ausbau war lange Zeit umstritten, ist aber inzwischen beschlossene Sache. Nur die Umsetzung dürfte noch Jahre dauern.

Selbstkritisch räumte der Oberbürgermeister ein: „Wir haben auch zu viele ideologische Streitereien geführt nach dem Motto ,Auto gegen Bahn‘, so als ob man keinen Bahnhaltepunkt fordern dürfte, wenn man zugleich eine Umgehungsstraße will.“

Es sei nicht hinnehmbar, dass für Stuttgart 21 ein Milliardenbetrag ausgegeben werde, „und wir müssen betteln, als seien Münster und das Münsterland Hintertupfingen“. Lewe weiter: „Man kann doch nicht den Kommunen Luftreinhaltepläne auferlegen und gleichzeitig achselzuckend zur Kenntnis nehmen, dass unser Schienennetz am Limit ist.“

Ähnlich hatte sich jüngst auch der NRW-Chef der Bahn, Werner Lübberink, geäußert. Ausdrücklich hatte er die Region aufgefordert, Druck in Berlin zu machen. Nur so bewege sich etwas.

Lewe bekräftigte erneut das Konzept einer Münsterland-S-Bahn, freilich als ein Zukunftsszenario. Dazu gehören die Reaktivierung des Zugverkehrs zwischen Sendenhorst und Münster – mit Haltepunkten an der Halle Münsterland, am Gewerbegebiet Loddenheide, in Gremmendorf, Albachten, Wolbeck, Albersloh und Sendenhorst. Der Start sei für 2022 oder 2023 geplant.

Darüber hinaus will sich Lewe für eine Elektrifizierung der Bahnstrecke von Münster nach Enschede sowie für neue Bahnhaltepunkte in Kinderhaus und Handorf stark machen. Den neuen Bahnhaltepunkt in Mecklenbeck bezeichnete er als Erfolg.

Bezogen auf die letzten 25 Jahre fällt der Ausbau des Bahn-Streckennetzes in Münster sehr bescheiden aus. Mit Roxel, Mecklenbeck und Zentrum Nord stehen nur drei neue Haltepunkte auf der Liste. Weitere wurden beraten, aber nicht realisiert.