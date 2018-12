Von Lukas Speckmann

Es soll Weihnachtsfreunde geben, für die ist das Fest mit der Bescherung an Heiligabend im Grunde beendet. Nicht so für die Freunde des traditionellen Gedichtwettbewerbs unserer Redaktion: Sie wissen, dass die Festzeit mindestens bis zum Dreikönigstag am 6. Januar andauert – auch weil sie diesmal genau so lange Zeit haben, der Redaktion ihre unterm Weihnachtsbaum selbst verfertigten Gedichte zuzuschicken.

Wie in jedem Jahr sind alle Leserinnen und Leser unserer Zeitung aufgerufen, ein Gedicht von höchstens acht Zeilen einzusenden. Form und Inhalt sind egal, aber es müssen die vier hier vorgestellten Begriffe des Jahres darin vorkommen. Die Redaktion trifft eine Auswahl – und veröffentlicht die schönsten Gedichte im Januar auf einer Sonderseite. Unter allen Einsendern werden außerdem zehn Buchpreise ausgelost.

Die vier Begriffe sind wie immer von den Ereignissen des nahezu abgelaufenen Jahres geprägt. Wer daraus einen Münster-Bezug basteln kann, weiß, was gut ist . . . Ihre Reihenfolge ist übrigens egal, kreativer Umgang mit ihnen sogar ausdrücklich erwünscht.

► Wenn das Jahr 2018 eines war, dann trocken. Es gab schon heißere Jahre, aber kaum solche, in denen so wenig Regen fiel. Wie gut, dass die westfälische Mundart einen wunderbaren Trockenheits-Begriff anbietet: „dröge“. Das lässt sich natürlich auch im übertragenen Sinn verwenden. Typisch westfälisch eben.

► Auch die große Politik darf sich beim Gedichtwettbewerb zu Wort melden. Vor Kurzem wurde an die Spitze einer namhaften Organisation eine Frau gewählt, über deren Namen sich die Auslandspresse anschließend lustig machte: Sogar die Deutschen, so hieß es, würden dafür eine Abkürzung wählen, weil sie ihn nicht problemlos aussprechen könnten . . . Hier kommt „AKK“. Wer es sich zutraut, darf die Abkürzung im Gedicht auflösen.

► Die Suche des SC Preußen Münster nach einer angemessenen sportlichen Heimstatt war auch in diesem Jahr ein Dauerbrenner; der Versuch des Vereins, ein Stadion in einer Nachbargemeinde zu planen, ist im Herbst krachend gescheitert. Immerhin beschert dieses Scheitern den Weihnachtsdichtern einen besonders schönes Wort: „Bösensell“.

► Begriff Nummer vier ist dem Problemkind des Jahres gewidmet, dem Aasee. Seit August wissen die Münsteraner, was „umkippen“ bedeuten kann. Wobei es den Dichtern natürlich freisteht, dieses Wort in einer unverfänglichen Bedeutung zu verwenden.