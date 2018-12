Tritt Markus Lewe 2020 wieder an? Wie stellt er sich den Zukunftsthemen Konversion, Preußen-Stadion, Musikhalle? Was sagt er zum Streit in den Stadtwerken? Alles in diesem Interview!

Von Ralf Repöhler und Klaus Baumeister

2018 war ein bewegendes Jahr, 2020 steht die nächste Kommunalwahl an. In diesem Spannungsfeld bewegte sich das Weihnachtsinterview mit Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. Befragt wurde er von den Redakteuren Ralf Repöhler und Klaus Baumeister.

Herr Lewe, 2019 werden Sie zehn Jahre im Amt sein und damit die Dienstzeit Ihrer Vorgänger Jörg Twenhöven und Berthold Tillmann einholen. Wollen Sie 2020 wieder antreten?

Lewe: Ich danke für das Angebot, hier eine so wichtige Entscheidung zu verkünden. Aber ich möchte diese Frage erst mit meiner Partei, der CDU, klären. So gehört sich das.

Wann erfolgt die Klärung?

Lewe: In Kürze.

Haben Parteifreunde Sie schon zum Weitermachen aufgefordert?

Lewe: Auf jeden Fall habe ich noch nicht das Gegenteil gehört.

Macht Ihnen das Amt noch Spaß?

Lewe: Politik soll Sinn machen. Aber die Arbeit ist auch eine Freude. Jahrelang waren wir in Rat, Verwaltung und Bürgerschaft damit beschäftigt, die Motoren der wachsenden Stadt zu starten. Jetzt laufen sie, wir sind in der operativen Umsetzung der vielen Projekte – wie der Konversion der ehemaligen Kasernenflächen zu Wohnungen oder die Modernisierung des Allwetterzoos oder das Stadion an der Hammer Straße.

Das klingt, als wollten Sie weitermachen.

Lewe: Die Bewertung überlasse ich Ihnen, aber vielleicht liegen Sie nicht ganz daneben.

Verspüren Sie ausreichend Rückhalt?

Lewe: Eindeutig ja. Politik braucht ein Gesicht.

Aber der Ton in der Politik ist rauer geworden.

Lewe: Das stimmt. Der Verlauf mancher Ratsdebatten wird beeinflusst von Parteien und Gruppierungen, deren politische Bedeutung im umgekehrten Verhältnis zu ihrem hohen Mitteilungsbedarf steht.

Die größte Fraktion im Rat meldet sich vergleichsweise selten zu Wort.

Lewe: (lacht) Deren Mitglieder wollen schneller nach Hause, um am wahren Leben teilzunehmen. Die CDU als einzige verbliebene Volkspartei kennt die größere Bandbreite der Realitäten.

Am 7. April erlebte Münster eine dramatische Amokfahrt. War das für Sie der bislang schwärzeste Tag Ihrer Amtszeit?

Lewe: Ein tragischer und trauriger Tag. Es gehörte nicht zu meiner Vorstellungswelt, dass eine solche Tat in Münster geschehen würde, ausgerechnet am Kiepenkerl-Denkmal, einem Ort traditioneller Gemütlichkeit. Es war aber auch beeindruckend, wie besonnen und hilfsbereit die Münsteraner reagiert haben. Ich denke etwa an die vielen Blutspender, aber auch an den zurückhaltenden Umgang mit sozialen Medien ohne Verbreitung von falschen Gerüchten oder Hetze. In anderen Städten bin ich oft bewundernd auf diese Reaktion Münsters angesprochen worden.

Worüber haben Sie sich 2018 am meisten geärgert?

Lewe: Über die unvernünftige und teure Entscheidung einer Mehrheit des Rates gegen die Zentrale Ausländerbehörde. In Dortmund haben SPD und Grüne dafür gekämpft, die ZAB zu bekommen. In Münster wurde eine ganz normale Behörde mit hundert Arbeitsplätzen vertrieben, die jetzt in Coesfeld steht. Wäre die Mehrheit des Rates vernünftiger gewesen, hätte das Land die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der früheren Gremmendorfer York-Kaserne sofort abgezogen und wir könnten dort schon jetzt neue Wohnungen bauen. Nun müssen wir Millionen ausgeben, um eine Ersatzeinrichtung am Pulverschuppen zu errichten. Das alles hätten wir uns sparen können.

Wenn das alles so einleuchtend ist, warum hat es die CDU nicht geschafft, den Bündnispartner Grüne zu überzeugen?

Lewe: Fragen Sie die Grünen.

Als Oberbürgermeister sagen Sie nichts dazu?

Lewe: Ich lasse es hier an Deutlichkeit nicht fehlen bis kurz vor der Grenze zur Unhöflichkeit. Aber es nützt ja nichts, den Kopf aus Ärger über die Verblendung und Selbstüberschätzung anderer selber auch noch in den Sand zu stecken. Deshalb habe ich gleich am nächsten Tag mit der Landesregierung verhandelt, um die Folgen für Münster und die Münsteraner so erträglich wie möglich zu machen.

Im April hat die Stadt die beiden Kasernen in Gremmendorf und Gievenbeck gekauft. War der Bund im Konversionsprozess ein fairer Verhandlungspartner?

Lewe: Fair war vom Bund, dass er 2015 die Kasernen kostenlos für Geflüchtete zur Verfügung gestellt hat. Sonst hätten wir Sporthallen in Beschlag nehmen müssen. Was die erste Phase der Verkaufsverhandlungen betrifft, hatte ich bei der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Gefühl, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Tieferes Vertrauen in die Bima habe ich gefasst, als sie mit Paul Johannes Fietz einen neuen Vertriebschef bekam.

War nicht der Konversionsprozess dadurch geprägt, dass Bund und Land am längeren Hebel saßen?

Lewe: Es war ein hartes Stück Arbeit, dass wir allein über die Kasernenflächen verfügen können. Gerade in der Schlussphase haben wir härter verhandelt und in Berlin Druck gemacht. Das Ergebnis ist gut. Die Bedingungen für bezahlbaren Wohnraum können sich wirklich sehen lassen.

Wann werden die ersten Menschen auf die Konversionsflächen ziehen können?

Lewe: Voraussichtlich in zwei Jahren. Wir wären schon weiter und hätten viel Geld gespart, wenn eine Mehrheit im Januar 2018 für die ZAB in Münster gestimmt hätte. Die Zusammenhänge sind von außen vielleicht nicht einfach zu erkennen, aber diese Fehlentscheidung war hausgemacht.

Es kann also sein, dass die Ratsparteien 2020 in den Wahlkampf ziehen und keine Bewohner auf den Kasernenflächen begrüßen können?

Lewe: Wohnungsbau ist kein Wahlkampfgag, sondern ein Erfordernis der wachsenden Stadt.

Ist das lange Warten nicht frustrierend?

Lewe: Nein, auch wenn bei Prognosen Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist. Aber wir haben nun die Grundlagen geschaffen zum Bau von 3000 neuen Wohnungen für 10.000 Menschen.

Aber es war doch die Stadt selbst, die in ihrem Baulandprogramm Hunderte Wohnungen auf den Konversionsflächen für die Jahre 2017 und 2018 angekündigt hat.

Lewe: Als dieses Baulandprogramm erstellt wurde, war noch nicht bekannt, dass sich die Rahmenbedingungen ändern würden. Wegen der Flüchtlinge haben wir die Verkaufsverhandlungen gestoppt.

Hätte nicht die Chance bestanden, bereits vor der Flüchtlingskrise 2015 die Kasernen zu erwerben? Dann wäre die Stadt zumindest Herrin des Verfahrens gewesen.

Lewe: Leider nein. In der ersten Phase hatte die Bima eine sehr harte Verhandlungsführung. Inzwischen haben wir auch die gesetzlichen Grundlagen, dass der Bund sich von seinem Immobilienbesitz leichter trennen kann, um sozialen und städtebaulichen Aspekten Rechnung zu tragen. Dafür war Münster wegweisend.

Wie ist es der Öffentlichkeit vermittelbar, dass jetzt das Grünflächenamt in die York-Kaserne zieht?

Lewe: Das Grünflächenamt wird Gebäude nutzen, die nicht vorrangig für Wohnzwecke bestimmt sind. Wir vermeiden mit der Entscheidung also einen Leerstand. Die Häuser dürfen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, solange das Land mit der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge noch auf dem Gelände ist.

Das klingt ja, als würde das Land, in diesem Fall die Bezirksregierung mit Dorothee Feller an der Spitze, noch länger in der York-Kaserne bleiben. Man hat ohnehin den Eindruck, als habe Münster Kredit bei der Bezirksregierung verspielt?

Lewe: Den hat die ZAB-Entscheidung arg strapaziert. Wir müssen aufpassen, uns nicht den Vorwurf der Rosinenpickerei in Nordrhein-Westfalen einzuhandeln, wenn es um Landeseinrichtungen geht. Ja etwa zu Uni-Einrichtungen, aber nein zu einer Ausländerbehörde, die auch unangenehme Entscheidungen zu treffen hat.

Themenwechsel: Wie enttäuscht sind Sie, dass sich der Traum der Preußen auf ein neues Stadion zerschlagen hat?

Lewe: Ich bin mit vielen Preußen-Fans glücklich darüber, dass es für das Stadion an der Hammer Straße nun eine klare Perspektive gibt.

Aber kam der Vorschlag Bösensell nicht von Ihnen?

Lewe: Das Stadion an der Hammer Straße war immer eine vorzügliche Option, die sich nun auch langfristig bewährt. Als aber der Blick beim SC Preußen in Richtung Neubau ging, habe ich gesagt, dass zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein müssten: Autobahn- und Bahnanschluss. Mit diesen beiden Punkten ist man in Bösensell.

Die CDU-Ratsfraktion konnte sich nie für Bösensell erwärmen.

Lewe: Ich bin froh, dass die Ratsfraktion den Standort Hammer Straße nie vorzeitig aufgegeben hat. Denn sonst stünden die Preußen heute mit leeren Händen da. CDU und Grüne haben im Rat das Baurecht an der Hammer Straße geschaffen und danach auch die erforderlichen Mittel für ein mindestens zweitligataugliches Stadion beschlossen.

Wie teuer wird das neue Stadion?

Lewe: Es ist noch zu früh, das zu sagen. Die Projektgruppe von Stadt und Verein trifft sich Anfang des neuen Jahres.

Wie kann die Stadt den Ausbau des Stadions vorantreiben, ohne dass dies als unerlaubte Beihilfe für den Profi-Fußball bewertet wird?

Lewe: Die Bezirksregierung ist aktiv an der Planung beteiligt, weil ich auf jeden Fall einen Konflikt mit der Kommunalaufsicht vermeiden will. Das Stadion an der Hammer Straße gehört der Stadt Münster.

Kann man sagen, dass der Umweg über Bösensell dem SC Preußen einen großen Erfolg an der Hammer Straße beschert hat?

Lewe: Die Preußen sind jedenfalls einem neuen Stadion seit zwei Jahrzehnten nicht so nah gewesen wie jetzt. Darüber ist man nach meinem Eindruck auch im Verein glücklich.

Kommen wir zu den Stadtwerken, wo die Situation ja jüngst eskaliert ist. Beide Geschäftsführer mussten gehen. War die Trennung unvermeidbar?

Lewe: Wenn sich zwei Geschäftsführer derart streiten, dass die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auf dem Spiel steht, dann muss man einschreiten. Die Stadtwerke sind ein kerngesundes Unternehmen, das wir nicht nur für die Energieversorgung und den Busverkehr, sondern auch für die Digitalisierung Münsters brauchen.

Wann wird über die Nachfolge entschieden?

Lewe: Im kommenden Jahr.

Sie befürworten das Projekt Musikcampus, bestehend aus Musikschule, Musikhochschule und einer Konzert- und Kongresshalle. Steht da eine Entscheidung bevor?

Lewe: Stadt und Universität haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Entscheidung fällt auf jeden Fall 2019.

Gibt es Geld der Landesregierung in Düsseldorf?

Lewe: Der Wille und die Möglichkeiten sind da. Die beengten Verhältnisse der Musikhochschule und die unzureichenden Möglichkeiten für große Konferenzen und Tagungen im internationalen Maßstab beschäftigen die Westfälische Wilhelms-Universität schon sehr lange. Wir haben die Raumnot bei der städtischen Musikschule und beim Sinfonieorchester. Da ist die Konzentration der Musikaktivitäten von Stadt und Hochschule sehr vernünftig. Stadtstrategisch ist es sinnvoll, gemeinsam mit den Hochschulen zu handeln. Sie haben herausragende Bedeutung für Münster.

2019 ist ein Jahr ohne Katholikentag, ohne Skulptur-Projekte und ohne Eröffnung eines neuen Hauptbahnhofs, um die Highlights von 2017 und 2018 zu nennen. Wird 2019 sehr ruhig?

Lewe: Dafür ist Münster zum Glück zu beweglich. Ruhe empfindet man hier nicht als erste Bürgerpflicht, und das finde ich prima.