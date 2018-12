Bischof Felix Genn hat sich in seinen Predigten im Dom an Weihnachten deutlich zu aktuellen Problemen geäußert. Dazu gehörte auch Selbstkritik an der Kirche.

Die Botschaft Jesu Christi ist eine „Botschaft, in der eben nicht politische Macht und Ansehen gelten, sondern die Strahler des Lichtes gerichtet werden auf eine Welt in Frieden, Gerechtigkeit und gewaltloser Liebe.“ Das hat der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, am Heiligen Abend bei der Feier der Christmette im St.-Paulus-Dom in Münster betont.

Bischof Genn unterstrich, dass Jesus von Anfang an ein Zeichen habe setzen wollen, „nämlich sich nicht beeindrucken zu lassen von Zeichen weltlicher Macht und Größe, sondern von der Bereitschaft, Gott zu offenbaren in der Armseligkeit menschlicher Gestalt. Die Krippe stand nicht im warmen Wohnzimmer, sie stand im Stall, bei Tieren und Menschen, mitten im Schmutz und Schweiß dieser Welt.“ Am Tag der Geburt Jesu sei, sagte der Bischof im Blick auf die Lesung aus dem Titusbrief, die Gnade Gottes erschienen, „die für alle Menschen das Heil bringen will, also nicht nur für ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Gruppe, sondern für alle Menschen.“

Ganz eigener Stallgeruch

Allerdings, betonte der Bischof, habe sich angesichts der aktuellen Situation der Kirche ein ganz eigener Stallgeruch bemerkbar gemacht: „Das riecht vielfach nicht gut, hat auch nichts mit dem zu tun, was von diesem Bild der Krippe ausgeht. Es stinkt gewaltig. Es würde viel mehr helfen, wenn Christinnen und Christen und die gesamte Kirche etwas von dem bemerkbar machen ließen, was der Apostel Paulus den Wohlgeruch Christi nennt.“

Als Beispiel für einen solchen „Wohlgeruch Christi“ ging Bischof Genn auf die Weihnachtsaktion des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat ein, berichtet das Bistum in einer Pressemitteilung.

Die Weihnachtsaktion unterstütze in diesem Jahr in Lateinamerika Initiativen, „Jugendlichen, die wahrhaftig einen furchtbaren Stallgeruch an sich tragen, weil sie auf der Straße leben müssen, eine neue Chance zu geben.“ Adveniat gehe es darum, diesen Jugendlichen konkret zu helfen und „in ihrem Leben etwas zu entwickeln, was Hoffnung und Zuversicht verleiht“.

Viel Unsinniges wird getwittert

Was sich im Leben Jesu Christi vollzogen hat, „das ist ein Wort, ein Wort (...),das nicht gelogen ist, ein Wort, dem man deshalb vertrauen kann.“ Das hat der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, am 25. Dezember im Weihnachtshochamt im St.-Paulus-Dom in Münster betont. Er bezog sich dabei auf den Prolog im Johannes-Evangelium, das Tagesevangelium. „In einer Welt“, unterstrich der Bischof, „voller ‚Fakes‘, voller Lügen, in einer Welt, in der viel Unsinniges getwittert wird, brauchen wir dieses Wort.“ Es lohne sich, sagte der Bischof, über die Wirkung eines Wortes nachzudenken.

Zu Weihnachten könnte man sagen: „Das ist ein Wort! Kein Schweigen! Der Evangelist Johannes spricht davon, dass dieses Wort voll Gnade und Wahrheit ist. Wenn wir das noch einmal in unserem Herzen nachklingen lassen, dann heißt das doch nichts anderes: Die Liebe ist wahr.“ Die Herausforderung an Weihnachten sei einfach die, „diesen Herzschlag ins eigene Leben zu übernehmen, es tatsächlich zu wagen, diesem Wort zu vertrauen, es zu verkosten, um überhaupt aufnehmen zu können, was darin gesagt ist.“

Wichtig sei es, das Ganze praktisch werden zu lassen, betonte Bischof Felix Genn: „Wer von diesem Wort lebt, der wird zum Gegner jeglicher ‚Fake-News‘, der entwickelt in sich ein Potenzial, auf Lügen nicht angewiesen zu sein, sondern ihnen zu widerstehen, auch öffentlich.