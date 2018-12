Feuerwerksbatterien, Fontänen und Raketen dürfen in diesem Jahr am 28., 29. und 31. Dezember verkauft werden. Verbraucher sollten darauf achten, kein illegales Silvesterfeuerwerk zu kaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung Münster. Sie wird in diesem Jahr mit 14 Fachbeamten in sieben Teams (am 27., 28., 29. und 31. Dezember) kontrollieren, ob Feuerwerkskörper ordnungsgemäß gekennzeichnet, vom Händler sachgemäß gelagert und verkauft werden.

Dabei werden auch die Brandschutzmaßnahmen sowie die Flucht- und Rettungswege unter die Lupe genommen. Zuvor hatte die Bezirksregierung Münster ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Arbeitsschutz speziell für die Überwachung von Silvester-Pyrotechnik geschult. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen wie sie Silvesterfeuerwerk rechtssicher überprüfen müssen und welche Gefahren von den unterschiedlichen optischen und akustischen Effekten ausgehen“, erklärt Sprengstoffexperte Bernhard Lepping.

Auf die Registriernummer achten

Bei den Kontrollen wird besonders auf die korrekte Kennzeichnung des Feuerwerks geachtet. Außerdem soll der Verkauf von illegalem Feuerwerk unterbunden werden. Dabei liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr bei den so genannten Sonderpostenmärkten. Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 dürfen nur innerhalb von Verkaufsräumen – und nicht beispielsweise in Passagen oder aus einem Kioskfenster heraus.

Legales Feuerwerk erkennt man laut Bezirksregierung an der CE-Kennzeichnung mit einer Registriernummer. Produkte, die mit der alten BAM-Nummer gekennzeichnet sind, dürfen nicht mehr vertrieben werden.