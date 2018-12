Der Vertuschungsversuch ging schief: Ein 18-Jähriger wollte am Mittwoch an der Hamburger Straße ein Tütchen mit Drogen loswerden, als er die Polizei sah. Doch die Beamten kamen ihm auf die Schliche.

Wie die Polizei berichtet, warf ein 18-Jähriger am Mittwoch (26. Dezember) um 17.50 Uhr an der Hamburger Straße Drogen auf ein Garagendach. Polizisten fuhren an dem Münsteraner und seinem 31-jährigen Begleiter vorbei und beobachteten, wie der 18-Jährige den Beutel entsorgte.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Duos fanden die Beamten in den Taschen des 31-Jährigen Haschisch. Das Tütchen auf dem Dach war mit Kokain gefüllt. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Die Männer erwartet ein Strafverfahren, heißt es abschließend.