Die Aktion „Schule – und dann“ der Wirtschaftsförderung bietet erneut vom 29. Januar bis zum 14. Februar die Möglichkeit, sich in zahlreichen Betrieben in Münster umsehen zu können.

„Wir wissen, dass den meisten Jugendlichen der Entschluss für einen Ausbildungsgang nicht leicht fällt: Mit mehr als 300 anerkannten Berufen ist die Auswahl groß. Darüber hinaus sollen sie ihre Interessen und Stärken genau einschätzen können. Da ist eine Unterstützung von mehreren Seiten nützlich“, erklärt WFM-Geschäftsführer Dr. Thomas Robbers den Hintergrund von „Schule – und dann?“.

Die Aktion richtet sich an Haupt-, Real- und Gesamtschüler sowie Berufskollegbesucher und Gymnasiasten. „Was kann ich? Was will ich? Und welcher Beruf hat Zukunft? Es braucht einfach Zeit, sich eine Übersicht zu verschaffen und zu erkunden, was man tun will“, erklärt Robbers. „Schule – und dann?“ habe den Vorteil, dass die Teilnehmer beides auf einmal erreichen können.

Auskunft zu Berufsfeldern

In den Unternehmen geben Mitarbeiter aus der Personalabteilung und Auszubildende Auskunft zu Berufsfeldern und Einstiegsmöglichkeiten. Im Übrigen sind auch Eltern und Lehrer eingeladen, mit ihren Kindern einen Teil der münsterischen Ausbildungslandschaft zu erkunden.

„Der Personalbedarf ist groß“, weiß Robbers aufgrund des Feedbacks vergangener Jahre. „Sie möchten den potenziellen Auszubildenden von morgen Perspektiven aufzeigen und Interesse wecken.“

Aenova Group/Haupt Pharma Münster GmbH, Agravis, Armacell, BASF Coatings, Cabelo – Frisuren und Kosmetik, Finanzamt Münster-Außenstadt, Hengst, Mosecker, Stadtwerke Münster, Universitätsklinikum Münster, Volmary und die Westfalen AG. Schirmherr von „Schule – und dann?“ ist der SC Preußen Münster. Das Projekt wird seit Mitte Dezember in den Schulen beworben.