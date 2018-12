Mit dem Angkor Centre for Conservation of Biodiversity (ACCB) setzt sich der Allwetterzoo Münster schon seit Jahren in Kambodscha für den Arten- und Tierschutz ein und versucht über Umweltbildungsprojekte die Bevölkerung für diese Thematik zu sensibilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos. Zusammen mit der Welttierschutz­gesellschaft (WTG) möchte der Zoo nun neue Wege gehen und buddhistische Mönche als Multiplikatoren in die Umweltbildung einbinden.

Das ACCB ist der Mitteilung zufolge eines der ersten Artenschutzzentren in Kambodscha und fungiert auch als Auffangstation für beschlag­nahmte oder verletzte Wildtiere. Mit Erhaltungszuchten und Schutzprogrammen beteiligt es sich zudem aktiv daran, die bedrohte Artenvielfalt des Landes zu schützen. Denn der Tier- und Artenschutz spielt in Kambodscha immer noch eine untergeordnete Rolle. Viele Arten werden gewildert.

Mönche genießen hohe Autorität

„Ein wirklich nachhaltiger Tier- und Artenschutz funktioniert aber nur dann, wenn er auch von Bildungsprogrammen flankiert wird“, sagt Dr. Philipp Wagner, zuständiger Kurator für das ACCB im Allwetterzoo Münster. Daher biete das ACCB bereits Führungen für Einheimische und Programme für Schulklassen an.

„Wir möchten jetzt aber einen Schritt weiter gehen und sind froh mit der Welttierschutzgesellschaft einen Partner für das Projekt gefunden zu haben“, sagt Wagner. Zusammen mit der WTG solle ein „Lehrbuch“ entwickelt werden, das in die Ausbildung der buddhistischen Mönche einfließen soll. „Wir hoffen damit die Mönche als Multiplikatoren für unsere Themen gewinnen zu können“, merkt Daniela Schrudde, inhaltlich-fachliche Leiterin der WTG an.

Das Besondere ist, dass Mönche in Kambodscha eine hohe Autorität besitzen und viele Menschen bei ihnen nach Rat suchen.