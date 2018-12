Die Umfrage ist im wissenschaftlichen Sinne nicht repräsentativ, gleichwohl misst die Redaktion den Ergebnissen eine hohe Aussagekraft zu und führt dafür folgende Gründe an:

► Bei jeder der 25 Fragen sind im Durchschnitt 3753 Antworten eingegangen. Selbst die am schlechtesten „geklickte“ Frage, die zur Umgehungsstraße, hatte immerhin noch 3469 Antworten. Zufallsergebnisse sind damit ausgeschlossen.

► Zu einer hoch politischen Frage wie der nach dem Preußenstadion gingen 4097 Antworten ein. Aber auch eine „harmlose“ Frage wie „Gefallen Ihnen die Münster-Arkaden?“ verzeichnete 3601 Antworten. Das ist ein klares Indiz dafür, dass sich nicht interessengesteuerte Gruppen auf einzelne Fragen gestürzt haben.

► Bei komplizierten Fragen wie denen nach dem Müllkonzept, dem Kanalausbau oder der Flüchtlingsunterbringung antworten jeweils 20 Prozent und mehr mit „Weiß nicht“. Das spricht für die Ehrlichkeit der User.

► Die Redaktion hat das Abstimmungsverhalten kontinuierlich beobachtet und keinerlei Sprünge beobachtet, die auf Manipulationen schließen lassen.

Ausgeschlossen sind sie aber nicht.

Münsters wichtigste Themen der letzten 25 Jahre

► 1993 : 1200 Jahre Stadtgeschichte – Münster feiert Jubiläum (erscheint am 3. Juli)

► 1994 : Marion Tüns wird Oberbürgermeisterin (10. Juli)

► 1995 : Streit um die Aufstellung der Madonna im Südpark (17. Juli)

► 1996 : Bürgerentscheid stoppt geplante Gesamtschule im Ostviertel (24. Juli)

► 1997 : Skulptur-Projekte erleben ihren Durchbruch (31. Juli)

► 1998 : Münster feiert 350 Jahre Westfälischer Friede (7. August)

► 1999 : Berthold Tillmann wird Oberbürgermeister (14. August)

► 2000 : Oberverwaltungsgericht Münster kippt den Preußen-Park (21. August)

► 2001 : Stadtverwaltung erarbeitet Konzept für dezentrale Flüchtlingsunterbringung (28. August)

► 2002 : Münsteraner sagen bei Bürgerentscheid „Nein“ zur Stadtwerke-Teilprivatisierung (4. September)

► 2003 : Müllaufbereitungsanlage in Coerde nimmt ihren Betrieb auf (11. September)

► 2004 : Oberbürgermeister Tillmann lässt Tiefgarage Ludgeriplatz fallen (18. September)

► 2005 : Schifffahrtsverwaltung stellt Pläne für Kanalausbau vor (25. September)

► 2006 : Münster-Arkaden öffnen ihre Tore (2. Oktober)

► 2007 : Stadt schließt das Südbad (9. Oktober)

► 2008 : Musikhalle erhält bei Bürgerentscheid eine Abfuhr (16. Oktober)

► 2009 : Markus Lewe wird Oberbürgermeister (23. Oktober)

► 2010 : Münster wird mit dem Städtebaupreis für die Stubengassen-Bebauung ausgezeichnet (30. Oktober)

► 2011 : Forensische Klinik in Amelsbüren geht an den Start (6. November)

► 2012 : Abschied vom Namen Hindenburgplatz (13. November)

► 2013 : Die letzten britischen Soldaten verlassen Münster (20. November)

► 2014 : Münster wächst auf 300 000 Einwohner (27. November)

► 2015 : Hängepartie beim Ausbau der Umgehungsstraße endet (4. Dezember)

► 2016 : Erfolgreicher Bürgerentscheid gegen verkaufsoffene Sonntage (11. Dezember)

► 2017 : Münsters Hauptbahnhof wird neu eröffnet (18. Dezember)