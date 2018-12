Silvester: Blick von der Torminbrücke auf das Feuerwerk in Münster. Foto: Oliver Werner

Von Martin Kalitschke und Karin Höller

Pro: Stadt ist keine Kampfzone

Feuerwerkskörper im Wert von 137 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr zu Silvester in die Luft geschossen – 2004 gaben die Deutschen „nur“ 87 Millionen Euro für die Böllerei aus. Die ersten Knaller explodieren schon Tage vor dem Jahreswechsel, die letzten Tage danach. Lärm, Feinstaubbelastung und Müllberge sind unerfreuliche Begleiterscheinungen – von Betrunkenen, die Böller ganz gezielt auf andere Menschen abfeuern, ganz abgesehen.

Immer mehr Städte reagieren mit einem Böllerverbot oder Böllerverbotszonen – Düsseldorf, Dortmund, Bremen, Hannover, Nürnberg, Würzburg, um nur einige zu nennen.

Eine richtige Entscheidung. Es gibt keine vernünftigen Gründe, die dafür sprechen, dass sich eine Innenstadt zum Jahreswechsel in eine Kampfzone verwandeln muss. Eine immer mehr Bereiche des Lebens erobernde Spaßgesellschaft wird es verkraften, dass sie Silvester nur an ausgewählten Stellen oder gar nicht Böller zünden darf. Ein zentrales, von der Stadt organisiertes Feuerwerk wäre eine gute Alternative für alle – ohne Begleiterscheinungen. (Martin Kalitschke)

Contra: Ein schönes Brauchtum

Dass rücksichtslose Zeitgenossen Silvesterböller für Attacken gegen ihre Mitmenschen missbrauchen, kommt hin und wieder vor. Daraus allerdings ein generelles Verbot eines Silvesterfeuerwerks in der münsterischen Innenstadt abzuleiten, wäre eine überzogene Entscheidung. Man sollte es nicht reflexartig Großstädten wie Hannover oder Dortmund gleichtun, die das Abbrennen von Feuerwerk in bestimmten Bereichen bereits untersagt haben.

Fotostrecke: Sicheres Silvester Fotostrecke Foto: diverse

Mit Appellen an die Vernunft der Münsteraner und dem verstärkten Einsatz von Ordnungskräften an beliebten und sensiblen Plätzen wie dem Domplatz könnte das schöne Feuerwerks-Brauchtum in der Silvesternacht erhalten bleiben.

Es geht beim Böllern schließlich nicht um Ersatzkriegsschauplätze für Unzufriedene mit erhöhtem Aggressionspotenzial, sondern darum, zum Jahreswechsel einer freudigen Aufbruchstimmung Ausdruck zu verleihen. Dazu gehört eben auch, dass die Welt in buntes Licht getaucht wird, und die Menschen es mal ordentlich Krachen lassen. (Karin Höller)