Von Martin Kalitschke

Die münsterische Polizei wird ihre Präsenz in der Silvesternacht gegenüber dem Vorjahr zurückfahren.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre habe man das Kräfteaufgebot in diesem Jahr reduziert, so eine Behördensprecherin. Die Silvesterfeierlichkeiten seien zuletzt weitgehend friedlich verlaufen. So wurde laut Polizei im vergangenen Jahr lediglich eine Person festgenommen, die Raketen auf Personen geschossen hatte.

Sicherheit ist gewährleistet

Gleichwohl werde die Polizei auch in geringerem Aufgebot sicherstellen, dass die Münsteraner ein friedliches Silvester feiern können. Präsenz werde die Behörde vor allem an den Party-Hotspots zeigen – Domplatz, Hafenviertel, Hafenplatz und Altstadt.

Sollten Personen Feuerwerkskörper missbrauchen, „dann werden wir konsequent einschreiten“, betont die Polizei-Sprecherin weiter. Sie gehe allerdings davon aus, dass sich alle Feiernden vernünftig verhalten werden.

Kein Thema ist für die Polizei eine mögliche Terrorgefahr. Die sei zwar weiterhin abstrakt vorhanden. Dennoch gebe es keinen Anlass, Bereiche wie den Domplatz so abzuriegeln wie zum Beispiel beim Stadtfest, wenn Fahrzeuge die Zufahrten versperren.

Fotostrecke: Hier geht‘s ins neue Jahr: Silvesterpartys 2018 in Münster Fotostrecke Foto: Diverse

Bundesweit verboten ist bereits seit 2009 das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern. Sollten sich Personen zum Beispiel dem Dom oder der Lambertikirche nähern und direkt neben den Gebäuden Böller oder Raketen abschießen, dann sollen sie von den Polizeibeamten auf dieses Verbot hingewiesen werden, betont die Polizei-Sprecherin weiter.