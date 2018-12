Das Mühlenhof-Freilichtmuseum am Aasee soll bis 2022 zu einem „regionalen Leuchtturm“ aufgewertet werden. Baas Dr. Markus Johow hat ein ehrgeiziges Sanierungspaket geschnürt und will das beliebte Ausflugsziel „zukunftssicher“ machen.

Von Helmut P. Etzkorn

Näher dran am Menschen, Berührungspunkte zur Natur und zu Tieren vermitteln, westfälische Geschichte zum Anfassen bieten und trotz vieler neuer Attraktionen ein Ort der Ruhe in einer sich immer schneller drehenden technischen Welt sein: Das Mühlenhof-Freilichtmuseum soll sich im neuen Jahr zu einem „regionalen Leuchtturm“ entwickeln, so der erste Baas Dr. Markus Johow.

Nach schwierigen Zeiten mit internen Zwistigkeiten, Besucherschwund und der drohenden Insolvenz im Nacken ist das Museum wieder in der Spur. Die Besucherzahlen haben sich auf circa 80 000 im Jahr eingependelt. Im laufenden Haushaltsjahr (Umsatz 1,2 Millionen Euro) wird trotz Personal-Expansion und wegen der fast 70 meist gut frequentierten Veranstaltungen laut Johow eine „schwarze Null“ erreicht.

Neue Dächer für viele Gebäude

Die rechte Zeit, um die „Aktion Zukunft“ zu starten. In den nächsten drei Jahren nimmt der Trägerverein rund zwei Millionen Euro in die Hand. Johow möchte mit seinem engagierten Team den Hof zu einem „lebendigen Museum“ umfunktionieren. Weil die Stadt finanziell mitzieht und die neue Führungsriege das Vertrauen der Politik genießt, ist Dr. Markus Johow davon überzeugt, das Hofgelände „sehr schnell richtungsweisend für die Zukunft“ aufstellen zu können. Städtische Zuweisungen, eigene Rücklagen und private Zuwendungen sollen dies finanziell möglich machen.

Im Frühjahr 2019 rücken die Handwerker an. Sämtliche 30 Fachgebäude aus dem 17. bis 19. Jahrhundert bekommen neue Ziegel- oder Reetdächer. Auch die komplette Heizungsanlage für die Bauten auf dem knapp fünf Hektar großen Gelände wird erneuert. „Der Sanierungsstau ist riesig, die Sanierung alternativlos“, so Johow. Der Gräftenhof bekommt eine komplett neue Küche und soll dann deutlich mehr gastronomische Vielfalt bei Veranstaltungen für bis zu 220 Personen bieten können.

Eingangstor beschlossene Sache

Der Dorfkrug wird durch einen weiteren Außenbereich auf der Apfelwiese mit eigenem Zugang von außen aufgewertet. Hinter Schuppen und Wagenremise schrumpft das Areal des Werkhofes auf ein Minimum zusammen. Dort entstehen kleine Gemüsefelder, die von jungen Besuchern je nach Jahreszeit bewirtschaftet werden können. Dazu wird es tierisch: Kühe, Schweine und Hühner ziehen ein, so soll „Bauernhof-Atomsphäre pur“ vermittelt werden. Zeitgleich verschwinden alle „Schmuddelecken“, die bislang noch mit Gerümpel wenig ansehnlich vollgestopft sind. Die Öffnung mit Eingangstor zum Aasee ist beschlossene Sache und macht ab 2019 das Museum auch für Passanten im wahrsten Sinne des Wortes attraktiv sichtbar.

Der Verein wird einen Geschäftsführer für den musealen Bereich einstellen. Ein neues Konzept soll bis 2022 „ein Museum ermöglichen, das ohne Zuschüsse auskommt“, so Johow.

Auch weitere Gebäude sollen das Gelände bereichern. Bereits im Aufbau ist das alte Feuerwehr-Gerätehaus vom Löschzug Kemper. Noch eingelagert sind die Baumaterialien für die historische Kapelle, eine Scheune, ein Kötterhaus und eine Schnapsbrennerei. Läuft alles nach Plan, soll bis 2023 vieles davon wieder im neuen, alten Glanz erstrahlen.

Johow: „Wir möchten zudem den Mühlenhof noch enger mit der Stadtgesellschaft vernetzen und dem Besucher noch prägnanter die Chance geben, sich auf die eigene Herkunft und Wurzeln zu besinnen!“