In eindruckvollen Kostümen sausten die Eistänzer über die Bühne – zunächst im farbenfroh inszenierten Inselreich Atlantis über der Erde und dann in den Tiefen des Ozeans. Foto: Matthias Ahlke

Von Karin Höller

Feuer und Eis, das Leben über und unter dem Wasser – die Kontraste bei der neuen Holiday on Ice-Revue könnten größer nicht sein. Rund 2100 Zuschauer ließen sich am Freitag bei der Premiere der Show „Atlantis“ in das sagenumwobene Inselreich entführen – mit spektakulären Licht- und Toneffekten und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau. „Phänomenal“, bringt es Zuschauer Josef Lamping auf den Punkt, dem seine Familie den Showbesuch zum 50. Geburtstag spendiert hat.

Die Geschichte beginnt in einer märchenhaften Welt mit wundersamen Fabelwesen zwischen imposanten Säulen und Kaskaden. Bis plötzlich Feuerfontänen am Rande der Eisfläche und gewaltiges Rumoren den Untergang des Inselreichs begleiten. Die Eisfläche wird zum Meeresgrund, auf dem in mystisches Licht getauchte Rochen und Quallen auf Kufen zu schweben scheinen. Kurz darauf interpretieren vier Taucher Schwanensee.

Mit viel Fantasie, atemberaubenden Kostümen und Eiskunstlauf mit vielen Ballett-Elementen bringt Choreograf Robin Cousins eine mitreißende Show aufs Eis. Die 34 internationalen Eiskunstläufer bieten ein wechselvolles Spiel, sausen mal in rasantem Tempo über die rund 800 Quadratmeter große Eisfläche oder gleiten anmutig, fast schwebend dahin.

Ein absolutes Muss bei jeder Show, das vom Fan-Publikum erwartet wird, ist das große Rad – diesmal besonders eindrucksvoll mit 24 Eiskunstläufern in einer Reihe. Die Show „Atlantis“ setzt auf Superlative. Es gibt noch mehr aufwendige Licht- und Soundeffekte und Akrobatik-Elemente.

Fotostrecke: Premiere „Holiday on Ice“ in der Halle Münsterland Fotostrecke Foto: Matthias Ahlke

Bei der Neuinszenierung der Legende um die versunkene Stadt Atlantis, die von jeher die Fantasie der Menschen beflügelt hat, tanzen auch die aus TV-Serien wie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ oder „Alles was zählt“ bekannten Schauspielerinnen Valentina und ­Cheyenne Pahde mit – diesmal allerdings auf Kufen. Für sie, die selbst seit Kindertagen Schlittschuh laufen, erfüllt sich mit Holiday on Ice ein Kindheitstraum, wie sie sagen. Im Übrigen „lässt sich der Einsatz in der Revue „prima mit meiner Rolle bei ‚Alles was zählt‘ vereinbaren“, erzählt Cheyenne Pahde. Dort spielt sie eine Eiskunstläuferin, die sogar den Weltmeistertitel holt. Jetzt in der Jubiläums-Eisrevue auftreten zu dürfen, „ist eine Riesen-Ehre“, betont sie im Interview. „Schließlich stehen wir in dieser Show mit den besten Eisläufern auf der Bühne. Wir genießen zudem das Tourleben.“ In drei Monaten müssen die beiden Schauspielerinnen zwölf Auftritte bestreiten. Mit ein paar Wochen Urlaub zwischen den Dreharbeiten sei das aber ganz gut machbar.

Torte zum 75-jährigen Bestehen der Revue

Von einer Eisprinzessinnen-Karriere träumt auch die sechsjährige Giulia Sorce, die bei der Premiere als eines der Nachwuchstalente der neu gegründeten Holiday on Ice-Academy ihre Kür präsentieren darf. Was sie einmal werden möchte? „Deutsche Meisterin“, erwidert die Kleine hinter der Bühne selbstbewusst. Sechsmal in der Woche trainiert sie in ihrem Verein in Essen, aus dem auch Nicole Schott hervorging.

Nach einer Sportkarriere glänzen viele Eiskunstläufer in prachtvoll inszenierten Holiday on Ice-Shows. Ein Publikums-Magnet auch im Messe- und Congress-Centrum Halle Münsterland. Angesicht von über 700.000 verkauften Karten überreichte Geschäftsführerin Dr. Ursula Paschke kurz vor Showbeginn einen Stern für den Walk of Stars und eine Geburtstagstorte zum 75-jährigen Bestehen der Revue. Neun weitere Aufführungen der Atlantis-Show finden bis zum 1. Januar in der Halle Münsterland statt.