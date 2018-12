325 hochbegabte Menschen treffen sich zum Jahreswechsel in Münster. Sie gehören dem Verein „Mensa e.V.“ an. Dieser bot auch die Chance, vor Ort einen IQ-Test zu machen.

Von Benjamin Scholz

Die Körpergröße eines Menschen steht im Personalausweis, auch das Gewicht lässt sich relativ einfach mithilfe einer Waage feststellen. Doch wie intelligent eine Person ist, sieht man ihr nicht auf den ersten Blick an. Vielleicht auf den zweiten oder dritten Blick. Vielleicht. Doch ist die Einschätzung, ob ein Mensch intelligent ist, nicht oft auch sehr subjektiv beeinflusst?

Heinz Drewer aus Havixbeck und Newton Thevathas aus Münster wollten sich nicht damit zufriedengeben, sie wollten handfeste Zahlen. Schließlich ermöglicht der Intelligenzquotient (IQ) eines Menschen die Einordnung seiner kognitiven Fähigkeiten. „Ich wollte mal eine Zahl haben, um das Klugscheißen auf dem Sofa ein bisschen zu untermauern“, lacht Heinz Drewer. Der 53-jährige Software-Ingenieur lässt durchklingen, dass ihn sein Umfeld für überdurchschnittlich intelligent hält.

Weltweites Netzwerk für Hochbegabte

Newton Thevathas wirkt da vorsichtiger und zurückhaltender. „Ich wollte einfach mal sehen, was für ein Ergebnis bei einem solchen Test herauskommt“, erklärt der 38-Jährige seine Teilnahme am IQ-Test des Vereins Mensa in Deutschland e. V. (MinD). Er ist bei den Maltesern beschäftigt und studiert nebenbei physikalische Technik an der Fachhochschule Steinfurt.

Den Test von MinD fand er alles andere als einfach: „So kurz nach dem Test ist das zwar schwer einzuschätzen, aber ich fand die Zeit ein bisschen knapp und den Schwierigkeitsgrad hoch.“ Das Ergebnis des Tests schickt MinD an einen externen Psychologen zur Auswertung. Anschließend ermittelt dieser den IQ von Newton Thevathas und Heinz Drewer. Sollten sie ein Ergebnis von 130 oder mehr erreichen, gelten sie als hochbegabt – und können selbst Mitglied im MinD werden.

MinD ist ein weltweites Netzwerk für Hochbegabte. „Unser Ziel ist es, intelligente Menschen an einem Tisch zusammenzubringen“, erläutert Mark Thiele vom Verein den Namen. Mensa erinnert zwar unweigerlich an die Schul- oder Universitätskantine, hat seine Ursprünge aber im Lateinischen und bedeutet „Tisch“.

Ein knappes Drittel kommt aus dem Ausland

Neben regelmäßigen und für gewöhnlich heiß begehrten IQ-Tests bietet MinD auch Veranstaltungen für seine Mitglieder an – wie ein internationales Silvestertreffen, das in diesem Jahr mit einem bunten Programm in Münster über die Bühne geht. Der Dachverband Mensa International zählt 140.000 Mitglieder.

So kommt es, dass unter den 325 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein knappes Drittel aus dem Ausland kommt. Den weitesten Weg nahmen Teilnehmer aus Südkorea und Japan auf sich. So steht Münster in einer Reihe mit europäischen Städten wie Bratislava und Manchester, wo sich weitere Mensa-Alumni zum Jahreswechsel treffen.

Im nächsten Jahr sind vielleicht auch Heinz Drewer und Newton Thevathas dabei. Aber vorher müssen sie erst noch ein bisschen Geduld aufbringen und auf das Ergebnis ihres IQ-Tests warten.