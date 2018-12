Alle Jahre wieder die Stadionfrage: Auch 2018 gibt es viele Enttäuschungen für die Preußen – dann gibt es doch noch frohe Kunde. Die Stadt will Millionen in den Standort Hammer Straße stecken. Foto: Björn Meyer

Wer sich die bestimmenden Themen des Jahres in Münster zu Gemüte führen möchte, der muss entweder viel lesen, oder kann sich die Karikaturen von Arndt Zinkant anschauen. Wie gut seine Karikaturen sind, zeigt sich nicht zuletzt daran, wie schwer uns in jedem Jahr die Auswahl fällt – gleichwohl: wir haben sie getroffen.

Von Björn Meyer

Frieden soll das Thema des Jahres 2018 in Münster sein. Während des Katholikentags im Mai prägt diese Botschaft ein ganzes Stadtbild. Und was geschieht im restlichen Jahr? „Überall nur Streit“, sagt Karikaturist Arndt Zinkant, während er auf seine Zeichnungen schaut. Allen voran ein schwarz-grünes Ratsbündnis, dass gleich bei verschiedenen Fragen die unterschiedlichen Interessen nur schwer unter einen Hut bekommt, und dem es mindestens genau so schwer fällt, genau das dem Bürger zu erklären. Eben jenes Ratsbündnis finde sich am häufigsten in seinem Karikaturen, wenn man auf das Jahr zurückblicke, so Zinkant.

Münster 2018 ist aber nicht zuletzt auch von Bürgern ganz ohne Amt geprägt, die mit den Entscheidungen von Politik und Verwaltung nicht einverstanden sind – und sich wehren. Ob juristische Klagen gegen das Hafencenter, das Organisieren der Nachbarschaft als Platanenpower-Bündnis, Proteste gegen den von der Stadt ersonnenen ZUE-Standort oder der Kritik, dass Ordnungsamt müsse bei Ruhestörung härter und vor allem effektiver durchgreifen – all das zeigt: Es knirscht in der Gesellschaft.

Fotostrecke: Skurril, lustig, traurig oder ärgerlich: Münster 2018 in Karikaturen Fotostrecke Foto: Arndt Zinkant

Gerade die Verwaltung ist 2018 das Ziel vieler Bürger, nicht zuletzt, weil im Sommer tonnenweise Fische im Aasee sterben. Die Nachfragen, ob die Behörde das Ereignis hätte vorhersehen können, mehren sich. im Dezember entlastet ein Gutachten die Verwaltung, doch so mancher Zweifel bleibt in der Bevölkerung hängen.

Doch 2018 ist auch das Jahr, in der eine jahrzehntelange Diskussion beinahe eskaliert und dann doch ein gütliches Ende zu finden scheint. Obwohl es mehr und mehr danach riecht, dass die Preußen dem Standort Münster und der Hammer Straße den Rücken kehren, erfolgt plötzlich die Kehrtwende. Erst steht den Adlerträgern in Bösensell kein Land mehr zur Verfügung, dann stimmt der Rat für eine millionenschwere Aufwertung des Stadions an der Hammer Straße. Viele Fans reagieren erleichtert, dass „ihr Verein“ konkurrenzfähig bleiben kann.