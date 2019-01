Von Johannes Loy

Als das Sinfonieorchester zum Abschluss des Neujahrskonzerts im Großen Haus mit dem Finalsatz „Malambo“ aus der Estancia-Suite des Argentiniers Alberto Ginastera (1916-1983) durch argentinische Folklore fegte, gab es im Publikum kein Halten mehr. Mit stehenden Ovationen feierten die Musikfreunde aus Münster und dem Münsterland das Orchester unter Generalmusikdirektor Golo Berg. Das Neujahrskonzert 2019 des Sinfonieorchesters sowie der Götz-Alsmann-Band, das unter dem Länderschwerpunkt „Spanien“ stand, ging mithin als eines der knalligsten und energiegeladensten Ausgaben in die Geschichte der traditionsreichen Jahreswechsel im Theater Münster ein.

Standen im vergangenen Jahr noch die Briten und ihr Brexit im Zentrum, so legten Münsters Musiker diesmal noch eine Schippe an Tempo, Temperament und Tanz drauf. Kein Wunder: Verbinden doch die meisten Menschen mit Spanien Sonne, Liebesglut, Stierkampf und Flamenco. Entsprechend fielen in den vergangenen 150 Jahren die Kompositionen aus, die gerne auch das eine oder andere folkloristische Klischee bedienten.

Nicht-Spanier

Wobei einige besonders spanische Stücke gar nicht von Spaniern stammen. So schuf etwa der Franzose Emmanuel Chabrier (1841-1894), eigentlich ein „Wagnerianer“, wie der stets um heitere Anekdoten bemühte Moderator Götz Alsmann erklärte, das phänomenale Stück „España“. Das verbinden wir heute eher mit der Schlagermelodie „Wenn die Rosen erblühen in Málaga“ (Cindy und Bert). Das Stück erklang am Ende des ersten Konzertteils und fand seine passende Fortsetzung direkt nach der Sekt- und Brezelpause in einem fast noch spanischer klingenden Reißer mit dem Namen „España Cani“ von Pascual Marquina Narro (1873-1948). Das kennen alle ab 50 aufwärts als feurigen „Paso Doble“ aus der Tanzstunde.

Selbst der Brite Edward Elgar (1857-1934), sonst eher für satten britischen Pomp zuständig, mochte das Spanische und drechselte mit der „Sevillana“ einen feinen Walzer daraus, süffig serviert von Münsters Musikern.

Alsmann-Band bot Treffliches

Was die Götz-Alsmann-Band anzubieten hatte, passte dazu trefflich. Ob nun Rudolf Nelsons (1878-1960) „Ein Kuss, der muss aus Spanien sein“ oder das schmachtende „Bésamo mucho“ von Consuelo Velázquez (1916-2005), das in der deutschen Version „Tausendmal möcht’ ich dich küssen“ heißt. Und dann waren da als Überraschungsgäste noch die famosen „Zucchini-Sistaz“, die aus Georges Bizets (1838-1875) „Danse Bohème“ aus der Carmen-Suite mal eben einen swingenden Song machten.

Boléro als Höhepunkt

Selbstverständlicher Höhepunkt im zweiten Konzert-Teil: Maurice Ravels (1875-1937) Boléro – mit allen brachialen Klangkaskaden, die Münsters Sinfoniker da aufzubieten hatten. Ein Donauwalzer hätte zu diesem südländischen Programm als Zugabe absolut nicht gepasst. Also ließ man ihn weg. Alsmann und Band, nur in einem „Basta“-Cha-Cha-Cha für wenige Sekunden nicht auf Höhe des Sinfonieorchesters, lieferten immerhin als Kapriole den für Neujahrskonzerte üblichen Radetzky-Marsch, allerdings als flotten Boogie. Was dem Publikum gefiel.

Malambo zum Finale

Dann knallte Golo Berg mit seinem Orchester noch den „Malambo“ hinterher. Bestens gestimmt verließ das Publikum das Theater und schwärmte schwungvoll in die Neujahrsnacht.