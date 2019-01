Die Teilnehmer des plattdeutschen Jahresausklangs „Tüschken de Jaohren“ rezitierten Gedichte, kurze Texte und sangen Lieder in plattdeutscher Mundart in der Tibus-Residenz. Foto: Sophia Demming

Plattdeutsche Texte zwischen den Jahren gab es in der DKV-Tibus-Residenz zu hören. Viele Liebhaber der Mundart gaben heiter-besinnliche Kostproben.

Der plattdeutsche Jahresausklang „Tüschken de Jaohre“ (hochdeutsch: „Zwischen den Jahren“) bot auch in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr die Gelegenheit, Plattdeutsch zu hören, selbst zu sprechen und zu singen. Heitere und besinnliche Gedichte, Geschichten, Texte und Lieder luden dazu ein, das Jahr Revue passieren zu lassen.

Der Vortragssaal der DKV-Residenz am Tibusplatz war nahezu voll, heißt es in der Mitteilung der Augustin-Wibbelt-Gesellschaft. Heinz Lenkenhoff führte humorvoll durch das Programm und hatte den Abend auch für die Augustin Wibbelt-Gesellschaft organisiert. Zahlreiche Vortragende sorgten mit ihren Beiträgen für ein abwechslungsreiches Programm, zu dem auch gemeinsam gesungene Weihnachtslieder in plattdeutscher Sprache gehörten.

Platt ist auch bei Kindern gefragt

Geschichten und Gedichte unter anderem von Augustin Wibbelt, Anton Aulke und Anni Siepe wurden vorgetragen. Janis Eisenhawer aus Hiltrup war an diesem Abend zwar das einzige Kind unter den Vortragenden, er zeigte mit seiner Präsentation eines Gedichts über die Heiligen drei Könige aber, dass Plattdeutsch auch in der jüngeren Generation nicht unbeliebt ist.

Zu Wort kamen außerdem Robert Hüchtker, Rudolf Averbeck, Hannes Demming, Friedhelm Wacker, Elisabeth Georges, Hermann Fischer und Richard Schmieding.

Die Jagdhornbläsergruppe Münster-Rüschhaus bot eine Auswahl aus ihrem Repertoire. Plattdeutsche Chorlieder wurden von Dorothea Schütte, Claudia Korsmeier, Sören Perrey und Elmar Schilling vorgetragen. Immer gab es die Gelegenheit für das Publikum, selbst zu singen.

Regelmäßige Leseabende

Seit mehr als 20 Jahren zeigt „Tüschken de Jaohre“, dass das Plattdeutsche und seine Literatur Interesse auf sich ziehen und von vielen nicht nur geschätzt, sondern auch in Wort und Ton gepflegt werden.

Das zeigt sich auch bei den Plattdeutschen Leseabenden, deren Veranstalter ebenfalls die Augustin Wibbelt-Gesellschaft ist. Der nächste Leseabend findet am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in der Bibliothek der Tibus-Residenz statt, in bewährter Weise moderiert von Heinz Lenkenhoff. Der Eintritt ist frei.