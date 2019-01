Die Geburt von 6300 Kindern wurde in Münster im Jahr 2018 beurkundet. Die Vornamenswahl ist laut Standesamt sehr individuell. Foto: colourbox.de

Münster -

Wie heißen die Neugeborenen in Münster? Das Standesamt hat jetzt eine „Hitliste“ herausgegeben. Bei den Mädchen ist der Name Mia besonders beliebt. Bei den Jungennamen gab es einen Tausch an der Spitze.