Auf Initiative von Horst Köckemann und Monika Walter trafen sich in Vinnenberg nun die Nachkommen der Familie Holtkamp aus Milte-Hörste, um sich gemeinsam an ihre Familiengeschichte zu erinnern. Gekommen waren 19 Urenkel und sieben Ururenkel mit ihren Partnern, aber auch einige ehemalige Nachbarn des Hofes Holtkamp.

Den Anlass zu dem besonderen Verwandtschaftstreffen bot ein über viele Jahre verlorener und wieder aufgetauchter Film. Dieser stammt aus dem Jahr 1957 und zeigt den ersten Heimatbesuch der beiden Onkel Willi und Josef auf dem elterlichen Hof in Milte. Die beiden waren in den 1930er- Jahren in die USA ausgewandert. Mit Blasmusik und geschmückten Kränzen wurden sie damals in ihrer alten Heimat empfangen.

Die Wurzeln der anwesenden Familienmitglieder reichen allerdings noch weiter zurück. Es war der Urgroßvater Wilhelm Holtkamp, der vier Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau 1894 die Witwe Lückener des Nachbarhofes Hartmann heiratete und zu ihr zog. Mit in die Ehe brachte er vier Söhne, von denen der älteste, Bernhard Holtkamp (1874-1950), den Hof in Milte weiterführte. Von diesem stammen auch die beiden Auswanderersöhne ab. Ebenfalls in der Landwirtschaft tätig blieb Bruder August (1880 bis 1955), der den Bauernhof Diekrup in Telgte übernahm. Die beiden verbleibenden Brüder ließen sich dagegen in Münster als Gastwirte nieder. Hermann (1876-1931) betrieb die von ihm gegründete Gaststätte „Holtkamp am Hafen“ am Albersloher Weg. Das Gebäude steht noch heute rechts neben dem Cineplex-Kino.

Während sein Sohn Josef die älteren Münsteranern noch bekannte Gaststätte „Bullenkopp“ am Alten Fischmarkt kaufte, heiratete Tochter Regina im Februar 1928 den Brauereibesitzer Carl „Pinkus“ Müller. Der jüngste der vier Holtkamp-Brüder, Heinrich (1883-1938), erwarb in Münster nach dem Ersten Weltkrieg das Hotel „Hamburger Hof“ nahe dem Bremer Platz, das er erfolgreich führte.

Die Zerstörung ihres Besitzes durch Bombenangriffe auf Münster im Oktober 1943 erlebten die bereits verstorbenen Brüder Heinrich und Hermann Holtkamp selbst nicht mehr. Dank der familiären Wurzeln fanden die ausgebombten Familien Zuflucht in Milte auf den Höfen Holtkamp und Brüser. Ihre Kinder gingen in die örtliche Volksschule. Wie das Familientreffen gezeigt hat, besteht diese Verbindung nach Milte bis heute.