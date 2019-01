Maria Kleingräber geht in den Ruhestand. Foto: Ladermann

Viele Jahre hat sich Maria Kleingräber mit der Frage auseinandergesetzt, wie das Leben in kirchlichen Einrichtungen möglichst umweltgerecht gestaltet werden kann. Jetzt geht die Umweltbeauftragte des Bistums in den Ruhestand.

Fair gehandelten Kaffee, Ökostrom, Energiesparmaßnahmen – Veränderungen wie diese haben in den vergangenen Jahren verstärkt Einzug gehalten in den Einrichtungen des Bistums Münster. „Wir stehen nicht mehr am Anfang unseres ökologischen Engagements, aber es gibt noch viel zu tun“, bilanziert Maria Kleingräber.

Im Jahr 2012 hat sie die Leitung der damals gegründeten Fachstelle Umweltschutz im Bistum übernommen und sich seitdem damit auseinandergesetzt, wie das Leben in kirchlichen Einrichtungen möglichst umweltgerecht gestaltet werden kann. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Drei Schwerpunkte

Von Anfang an war die Arbeit der Münsteranerin, die auf einem kleinen Bauernhof in Amelsbüren aufgewachsen ist, geprägt von einem Gedanken: „Nur wenn unser eigenes Handeln glaubwürdig und nachvollziehbar ist, hat unsere Meinung als Kirche Gewicht und kann Einfluss nehmen auf Politik und Gesellschaft.“

Doch zunächst galt es, das Thema Umweltmanagement im Bischöflichen Generalvikariat (BGV) zu verankern. „Drei Schwerpunkte habe ich gemeinsam mit dem damaligen Generalvikar Norbert Kleyboldt formuliert“, blickt Maria Kleingräber zurück und zählt auf: „Einkauf und Beschaffung, Mobilität sowie Energie- und Ressourcenverbrauch.“

Nachhaltiges Beschaffungsmanagement

Als Ergebnis verwende man inzwischen nur noch Recyclingpapier, das Druckverfahren sei in ein klimaneutrales umgewandelt worden. „Außerdem haben wir Checklisten und Leitfäden zur Umsetzung eines nachhaltigen Beschaffungsmanagements erarbeitet“, sagt die Umweltbeauftragte.

Demnächst werde eine Beschaffungsordnung verabschiedet, die einen Einkauf nach ökologischen und fairen Kriterien festschreibt. Auch beim Stichwort Mobilität hat sich Maria Kleingräber eingebracht: So sollen beispielsweise mehr Telekonferenzen, die Förderung von Jobtickets sowie ein Großhändlerrabatt für Mitarbeiter bei einem Fahrradhändler geben, heißt es in einer Pressemitteilung.