Gefühlte hundert Bühnenprogramme haben sichtbare Spuren bei Herbert Knebel (r.) und seinen Mannen hinterlassen. Doch auch in der Halle Münsterland werden sie am 25. Januar auf der Bühne „außer Rand und Band“ sein. Foto: Thomas Willemsen

Musik bekannter Popgrößen, herrlich blöde Ensemble-Nummern und schön banale Geschichten aus dem Alltag: Wenn Herbert Knebel und seine Mannen am 25. Januar in die Halle Münsterland kommen, dürften nicht nur die Akteure auf der Bühne außer Rand und Band sein.

Nachdem Herbert Knebels Affentheater beim letzten Mal mit „Männer ohne Nerven“ den Congress-Saal aufgemischt hat, kommen die Mannen um Herbert Knebel am 25. Januar (Freitag) nun mit ihrem gefühlt 100. Bühnenprogramm nach Münster.

Kein Grund zum Feiern. Denn streng genommen ist es erst das 15. – alle anderen (in Zahlen: 85) sind der kritischen Selbstzensur zum Opfer gefallen. Immer wieder hieß es kurz vor der Premiere, „Och nee, dat könn wir nich bringen!“ Zu lang, zu laut, zu krass, zu rund, zu lustig, zu gefährlich! Um nur einige Kritikpunkte zu nennen. Aber mit „Außer Rand und Band“ hat es endlich mal wieder ein Programm auf die Bühne geschafft.

"Die altbewährte Mischung"

Ein Affentheater-Programm, das es in sich hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wiedermal setzen sie auf die altbewährte Mischung aus Musik, egal ob von den Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbi son, David Bowie und hasse nich gehört. Dazu herrlich blöde Ensemble-Nummern und natürlich, nicht zuletzt, die schönen Knebel-Geschichten.

Viele werden vielleicht sagen: Och, dat is ja so wie immer. Da sagt der Veranstalter: „Dat stimmt! Weil Tanztheater und Performance können die nicht, obwohl, kommt doch einfach mal gucken.“ Eines lässt sich dazu jetzt schon sagen: Es ist auf jeden Fall nicht zu lang. Die Knebels sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, und 100 Programme haben ihre Spuren hinterlassen. Aber das hält sie nicht davon ab, auf der Bühne außer Rand und Band zu sein, wenn auch nur für einen kurzen Moment.