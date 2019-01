„Notfall!“ – Es gibt kein Wort, auf das die Tierfreunde im Tierschutzverein Münster mit ähnlicher Intensität reagieren. „Menschen zu helfen, die Tieren helfen, gehört einfach zur Solidarität“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereines. Und so horchte Kaninchenfachfrau Jana Foitzik auf, als eine dringende Bitte an sie herangetragen wurde.

Eine Tierschützerin in Niedersachsen war auf eine Zuchtauflösung von Deutschen Riesen aufmerksam geworden. Der Züchter sei aufgrund seines Alters der Arbeit nicht mehr gewachsen, habe aber noch eine Häsin und ihre letzten zwei Würfe da, hieß es.

Ende gut, alles gut

Überforderung von Tierhaltern stellt ein häufiges Problem dar und wird immer auf Verständnis stoßen, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierschutzvereins. Nur die Lösung des Züchters sei dann doch recht übereilt und drastisch gewesen, so der Tierschutzverein: „Der jüngere Wurf wurde geschlachtet und wanderte in Tiefkühltruhen.“ Übrig blieben zehn Tiere, die zur weiteren Zucht oder zum Verzehr schnellstmöglich abgegeben werden sollten.

Die niedersächsische Tierschützerin setzte daraufhin alle Hebel in Bewegung und hat es geschafft, für sieben der Jungtiere artgerechte Plätze zu finden. Nur für die Mutter und zwei der Kinder fand sich in der näheren Umgebung einfach keine Unterbringungsmöglichkeit.

Münster hin – Entfernung her: Jana Foitzik suchte mit der Tierschützerin über Facebook nach einer Fahrkette für Mutter-Kaninchen und ihre Kinder. Es meldete sich Nina Salloch aus Hattingen und erklärte sich bereit, den kompletten Transport zu übernehmen. In Zahlen: 600 Kilometer Fahrt.