Von Klaus Baumeister

Glaubt man den Ankündigungen des ZDF, dann steht dem deutschen Fernsehpublikum im Jahr 2019 ein Event bevor, wie es deutscher gar nicht sein könnte. Die Rede ist von dem bereits abgedrehten Dreiteiler „Unterleuten“, der mit einem echten Staraufgebot realisiert wurde.

Wenn Thomas Thieme („Das Leben der Anderen“) , Ulrich Noethen („Das Tagebuch der Anne Frank“), Miriam Stein (Unsere Mütter, Unsere Väter“) sowie der Polizeiruf-110-Kommissar Charly Hübner und seine Tatort-Kollegin Dagmar Manzel gemeinsam vor der Kamera stehen, dann ist Quote angesagt.

Romanverfilmung

„Unterleuten“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellerromans von Juli Zeh. Das 643-Seiten-Epos über ein fiktives 200-Seelen-Dorf in Brandenburg ist ungemein erfolgreich, weil sich die Selbstzerfleischung der Dorfbewohner so herrlich auf die bundesrepublikanische Realität übertragen lässt.

Die Story in Kurzfassung: Die Idylle von Unterleuten hält bis zu dem Tag, als die Vento AG die Suche nach einer zehn Hektar großen Fläche am Dorfrand startet. Dort soll ein Windpark entstehen. Postwendend spaltet sich die Dorfgesellschaft in Befürworter und Gegner des Projektes, Neuzugezogene wagen den Aufstand gegen Alteingesessene, scheinbar längst überwundene Konflikte brechen wieder auf und münden in ein Selbstmordattentat, das im wahrsten Sinne des Wortes das ganze Dorf vergiftet.

Der Protagonist

So weit, so schlimm. Gleich auf der ersten Seite begegnet dem Leser der 50-jährige Gerhard Fließ. Auch wenn der frühere Soziologie-Professor wegen seiner unverkennbaren West-Biografie nicht zu den Alfa-Tieren im Dorf gehört, so spielt er doch eine maßgebliche Rolle und wird von der Autorin mit wahrer Detailbesessenheit beschrieben.

Nach jahrelangem Milieustudium sieht Gerhard Fließ mit der Windkraft-Debatte die Chance, sich als vogelschutzbewegter Gegner der Vento-Pläne im Dorf einen Namen zu machen und dabei auch die erforderlichen Allianzen zu schließen, um einem unliebsamen Nachbarn das Handwerk zu legen.

Brillant beschreibt Juli Zeh die Metamorphose des Gerhard Fließ vom friedensbewegten Gutmenschen zum aggressionsgesteuerten Rädelsführer. Je mehr sich der Ex-Soziologe in die Tiefen der brandburgischen Dorfgemeinschaft begibt, desto mehr lässt er die akademische Betulichkeit hinter sich und entpuppt sich als Halbstarker, der seinen Fäuste mehr vertraut als seinen Argumenten.

Das Problem des unliebsamen Nachbarn löst Fließ mit einem schweren Schraubenschlüssel, der just in dem Moment zum Einsatz kommt, als der Nachbar ihm – als Geste des guten Willens – ein Bier anbietet.

Ein bisschen Münster im Nirgendwo

Auf der Suche nach dem Happy End muss sich der Leser (und demnächst der Fernsehzuschauer) damit begnügen, dass Unterleuten gar nicht existiert. Und wenn doch, so ist Unterleuten weit weg.

Genau an dieser Stelle aber beginnt das Problem, sofern man Münsteraner ist. Auf der Seite 637 befindet sich nämlich eine Liste der handelnden Dorfbewohner. An Position vier ist zu lesen: „Gerhard Fließ, geboren 1960 in Münster“.