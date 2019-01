Explosion in einer Fahrzeughalle des Kampfmittelräumdienstes. Deutlich sind die Folgen der Detonation zu sehen, eine Zwischenwand ist zerstört und das Eingangstor weggeschleudert. Foto: hpe

Münster -

Eine schwere Explosion erschütterte am Donnerstag gegen 17.20 Uhr das „Pulverschuppen“-Gelände an der Warendorfer Straße. Aus noch unbekannten Gründen kam es in einer Fahrzeughalle, die vom Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg genutzt wird, zur Detonation.