Bei der Explosion in einer Lagerhalle der Kampfmittel-Experten ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Anwohner hatten zuvor die Polizei über den Brand informiert.

Von Helmut Etzkorn

Eine schwere Explosion erschütterte am Donnerstag gegen 17.20 Uhr das „Pulverschuppen“-Gelände an der Warendorfer Straße. Wie am Abend bekannt wurde, hat sich offenbar in einer Fahrzeughalle eine Frau in die Luft gesprengt.

Die Halle wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg genutzt. Eine Seitenwand zur Nachbarhalle wurde bei der Detonation zerstört, das Eingangstor schleuderte 20 Meter weit weg, das Dach wurde ebenfalls stark beschädigt. Mehrere Fahrzeuge brannten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, 40 Personen waren im Einsatz. Wegen akuter Einsturzgefahr konnte die Wehr das Gebäude zunächst nicht betreten. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Umstände des Todes sind unklar. Die Leiche wurde bei den Löscharbeiten entdeckt. Das Auto des Opfers stand vor dem Gebäude.

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird.Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.