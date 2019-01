Von Björn Meyer, Klaus Möllers

Pro: Spaß muss sein

Albern, blödsinnig und verrückt? Da steht für mich fest: Das finde ich gut. Klar, es gibt eine ganze Menge guter Gründe, die gegen eine Teilnahme am vom Verein Wasser + Freizeit Münster initiierten Neujahrschwimmen im Kanal sprechen. Zuallererst ist die ganze Angelegenheit natürlich kalt. Je nach Gesundheitszustand kann der Sprung ins buchstäblich kalte Wasser, der sowieso besser ein Gang sein sollte, sogar gefährlich sein, besagen verschiedene Quellen. Dabei ist die größte Gefahr eines Temperaturschocks eigentlich gar nicht gegeben, denn anders als im Sommer, wo zwischen Außentemperatur und Wasser teils enorme Unterschiede bestehen können, ist genau diese Differenz im Winter hinfällig.

Doch um ehrlich zu sein, all das ist völlig zweitrangig bei (m)einer persönlichen Einschätzung des Neujahrsschwimmens. Viel entscheidender: Das Ganze macht nicht nur immer mehr Leuten Spaß, es bringt die Menschen auch zusammen. Und ganz ehrlich, was Spaß macht und nicht verboten ist, das kann nicht schlecht sein. Daher steht mein guter Vorsatz für 2020 schon fest: Ich will dabei sein – und bin mir schon jetzt sicher: Man wird mich daran erinnern. Von Björn Meyer.

Contra: Sport ohne Eiszapfen

Der Blick zu jenen, die bloß mit Bikini oder Badehose auf der Haut in das acht Grad kalte Kanalwasser zum Neujahrschwimmen stiegen, könnte ermutigen: Hinterher! Spring rein! Mach mit! Das wohl eisig kalte Nass um den fast nackten Körper ist sicher gut für den Kreislauf und macht mal so richtig frisch. Auch im Kopf – zum neuen Jahr. Trotzdem fühlte sich für den Autor der warme Schal am Hals bei dem Anblick gut an. Auch die dick gefütterte Jacke. Und die warmen Wollhandschuhe erst. Ohne schlechtes Gewissen.

Denn Kälte und Temperaturschock, die die Neujahrsschwimmer genossen, wollten nicht zu meinen entspannten Kanal-Erfahrungen aus dem Sommer passen: Sanfter warmer Wind auf der Haut, der weiche Platz im frischen Gras, Vögel zwitscherten, die Wärme lud zu langen Abenden im Freien ein und zwischendurch ein Sprung ins Wasser zur Abkühlung. Zwar schaue ich mir Wintersportarten wie Biathlon und Skispringen an, aber schwitze dann lieber ohne Eiszapfen an der Nase beim Fußballtraining. Bis das Trikot nass ist, als sei ich dem Kanalwasser entstiegen. Und das Lauftraining! Genieße halt jeder das, was sich für ihn gut anfühlt. Von Klaus Möllers.