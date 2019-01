Maxi Klemann spricht sich für einen Hundeführerschein aus, denn der Mensch müsse lernen, seinen Hund unter Kontrolle zu haben. Auch die Aschebergerin Steffi Holtrup wäre für die Einführung eines Hundeführerscheins, denn dadurch würden sich, so glaubt sie, die Menschen bewusster mit dem Thema „Umgang mit dem Hund“ auseinander setzen. Die Herbernerin Petra Georg wäre dafür, dass Hundehalter den Hundeführerschein absolvieren. Ihr Rauhaardackel „Emma“ wurde auch schon Opfer einer Beiß-Attacke. Steffi Heubrock ist der Ansicht, dass Hundehalter einen Hundeführerschein absolvieren sollten, denn dieser lehre auch den bewussten Umgang im Begegnungsverkehr.Barbara Kehrmann ist befähigt, den Hundeführerschein abzunehmen. Sie ist sich aber sicher, dass die meisten Vorfälle durch Rücksichtnahme und vorausschauendes Handeln vermieden werden könnten. Wer den Hundeführerschein absolviert, lerne jedoch viel und sei bewusster im Umgang mit seinem Vierbeiner. Foto: tani

Ascheberg/Drensteinfurt -

Nach einer Beißattacke in Drensteinfurt wurde für NRW ein Hundeführerschein gefordert. Den gibt es seit 1. Januar in Berlin. Und was sagen westfälische Hundehalter?