Mehr als 1000 Kurse, Seminare, Veranstaltungen und Ausstellungen bietet die Volkshochschule (VHS) Münster ab Montag (7. Januar). Sprachen lernen, Training für digitale Medien, Gesundheitskurse sowie Seminare in Beruf, Wirtschaft oder Gesellschaft und Kultur stehen auf dem Programm.

Wie würde sich das eigene Leben entwickeln, wenn geplante Ziele 2019 auch verwirklicht würden? Der Workshop „Erfolg ist planbar: Ihre Ziele für das neue Jahr erfolgreich planen und umsetzen“ am Samstag (12. Januar) ab 10 Uhr verbindet verschiedene Lebensbereiche, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr Erfolg im Büro verspricht zudem der „Lehrgang Büroorganisation“ am 26. Januar (Samstag) von 10 bis 14 Uhr.

Eigentlich wollen wir alle gesünder leben, klügere Entscheidungen treffen und keine unnötigen Risiken eingehen. Aber wie geht das? Der Vortrag „Du willst das doch auch! Wie funktioniert Nudging?“ am 24. Januar (Donnerstag) um 19.30 Uhr im VHS-Forum zeigt, wie kleine „Anstupser“ unbewusst zu Verhaltensänderungen bewegen können. Der Eintritt ist frei.

Über Salafismus bis zu Digitalen Medien

Im Vortrag über „Salafismus als Jugendphänomen zwischen Religion und Extremismus“ informiert Samet Er, Koordinator des Imam-Weiterbildungsprojekts an der Universität Osnabrück, am 31. Januar (Donnerstag) um 19.30 Uhr im VHS-Forum über den richtigen Umgang mit dem Thema.

Der Fachbereich Digitale Medien bietet Kurse in MS-Office, am Apple Mac, Internet, Webdesign, Layout- und Bildgestaltung, Tablets und Smartphones, Programmieren oder ganz neu den „Drohnen-Führerschein“. Die spezielle EDV-Kursberatung beginnt ab 21. Januar, jeweils montags von 10 bis 16 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im VHS-Info-Treff ( ✆ 4 92 43 79).

Tierexperimente und Reisestammtisch

Über „Tierexperimentelle Forschung“ diskutieren am 11. Februar (Montag) ab 19.30 Uhr im Festsaal des Rathauses Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Molekulare Biomedizin, Mediziner, Bioethiker, „Ärzte gegen Tierversuche e.V.“ und Deutscher Tierschutzbund.

Ein neuer „Reisestammtisch für alle“ will einen Austausch für Weltreisende ermöglichen. Er findet im Frühjahr drei Mal im VHS-Forum statt.