Die beiden Frauenhäuser des Sozialdienstes katholischer Frauen in Münster sind immer ausgelastet. Viele Frauen sind heute selbstbewusst genug, ihren prügelnden Mann zu verlassen. Es gibt aber noch andere Ursachen.

Von Karin Völker

Die jüngste Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Münster weist eine Zunahme von Fällen der häuslichen Gewalt auf. Frauen und Kinder sind meist Leidtragende solcher Eskalationen. Für manche Frauen führt der Weg aus dieser Situation in ein Frauenhaus. Unsere Redakteurin Karin Völker sprach mit Ingrid Hövelmann, Fachbereichsleiterin, und Nina Kemper, Teamleiterin für Frauen- und Kinderschutz beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Münster, über die derzeitige Situation in den beiden vom SkF geführten Frauenhäusern in Münster.

Laut Polizei in Münster nimmt die häusliche Gewalt zu. Spüren Sie das bei Ihrer Arbeit in den Frauenhäusern?

Ingrid Hövelmann: Ob die Gewalt in der Partnerschaft und Familie zugenommen hat, ist schwer zu sagen – aber wir stellen fest, dass es auf jeden Fall mehr Anfragen gibt, als wir in unseren Häusern aufnehmen können. Darüber hinaus sind auch in unserer ambulanten Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking die Zahl der Beratungen stark gestiegen. Es holen sich mehr Frauen als früher Hilfe.

Nina Kemper: Es ist so, dass wir hauptsächlich Frauen beherbergen, die nicht aus Münster stammen. Wenn Frauen vor ihrem gewalttätigen Partner, der ihnen häufig nachstellt, Schutz suchen, ist es besser, wenn sie nicht in ihrem Heimatort wohnen, einfach aufgrund der räumlichen Entfernung. Entwicklungen, wie sie nun die Polizeistatistik für Münster zeigt, bilden sich darum bei uns nicht direkt ab. Ich kann aber sagen, dass unsere beiden Häuser durchgängig ausgelastet sind.

Wie viele Frauen können Sie denn in Ihren Häusern unterbringen?

Hövelmann: Pro Haus haben wir 16 Plätze für Frauen und Kinder. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass wir über 20 Personen in einem Haus beherbergen. Bei der Belegung arbeiten wir mit den Polizeibehörden und Jugendämtern eng zusammen. Wenn eine Frau aus Münster bei uns Schutz sucht, kann es sein, dass wir sie fürs Erste aufnehmen. Wir helfen ihr dann aber dabei, Platz in einem Frauenhaus außerhalb zu finden. Dort kann sie sich freier bewegen, ohne die Sorge, ihrem Partner oder Menschen aus dessen Umfeld zu begegnen.

Wie wohnen die Frauen denn in Ihren Häusern?

Kemper: Normalerweise bekommt eine Frau ein separates Zimmer – zusammen mit ihren Kindern. Das ist eine beengte Wohnsituation, in der das Zusammenleben auch nicht immer einfach ist. Da liegen manchmal die Nerven blank. Aber es gibt auch viel Solidarität untereinander.

Aus welchen Schichten und Kulturen kommen die Frauen?

Kemper: Aus allen. Es ist ja so, dass häusliche Gewalt auch bei gut situierten Paaren vorkommt. Allerdings suchen bei uns in größerer Zahl Frauen Schutz, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht die Möglichkeit haben, vorerst etwa in ein Hotel zu ziehen, oder Angehörige haben, die über Möglichkeiten verfügen, sie aufzunehmen. Ganz grundsätzlich sind Frauen heute oftmals emanzipierter. Viele haben eine Berufsausbildung und sind finanziell weniger abhängig als frühere Generationen.

Hövelmann: Der SkF unterhält seit 26 Jahren in Münster ein Frauenhaus. In dieser Zeit hat sich die Gesellschaft verändert. Wir stellen fest, dass zunehmend mehr Frauen mit Migrationsgeschichte bei uns Schutz suchen.

Geht es da um Frauen, die in den letzten Jahren als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind?

Hövelmann: Auch, diese Frauen sehen hier überhaupt zum ersten Mal im Leben die Möglichkeit, der häuslichen Gewalt zu entkommen und etwa in ein Frauenhaus zu ziehen.

Wie helfen Sie den Frauen, die bei Ihnen wohnen?

Hövelmann: Das Frauenhaus leistet in erster Linie Krisenintervention. Das bedeutet eine räumliche Trennung zum Gewalttäter. In der sicheren Umgebung können die Frauen und Kinder ihre Sorgen und Nöte besprechen. Sie erhalten von uns „ein offenes Ohr“ und treffen auf Verständnis. Darüber hinaus ist das Frauenhaus keine Wolke, wo man losgelöst von allen behördlichen Notwendigkeiten leben kann. Man muss Anträge stellen, sich mit juristischen Problemen auseinandersetzen. Wenn Kinder da sind, geht es häufig um das Umgangsrecht. Dabei unterstützen wir die Frauen natürlich. Auch wenn es darum geht, für die Kinder Kita-Plätze zu suchen oder sie in einer Schule unterzubringen.

Wie lange bleiben denn die Frauen normalerweise bei Ihnen im Frauenhaus?

Kemper: Das ist sehr unterschiedlich. Wir wünschen uns, dass sie nach einer Zeit von zwei bis drei Monaten so weit stabilisiert sind und eine Perspektive gefunden haben, dass sie ausziehen können. Es hängt aber sehr von den Erfahrungen ab, die eine Frau gemacht hat. Manche finden schnell wieder zurück in ein unabhängiges Leben. Andere sind über viele Jahre schwer traumatisiert, haben über Generationen Gewalt in Beziehungen erlebt. Es dauert bei vielen sechs Monate, bis eine neue, gute Lösung gefunden ist.

Spielt die Wohnungsknappheit in Münster eine Rolle?

Kemper: Das ist ein großes Problem. Zum Beispiel lebt bei uns seit über einem Jahr eine alleinstehende Frau, die einfach keine Wohnung findet – trotz Hilfe.

Hövelmann: Die Wohnungsnot setzt das Frauenhaus sehr unter Druck. Eigentlich gilt, auch in Zusammenarbeit mit den Jobcentern, die ja in vielen Fällen die Kosten des Aufenthalts tragen, dass die Aufenthaltsdauer bei uns nicht drei Monate überschreiten soll. Wir wünschen uns wirklich sehr von Vermietern, dass sie unseren Frauen eine Chance geben.

Haben Sie schon einmal Frauen zum Auszug gezwungen?

Kemper: Leider müssen wir ab und zu Frauen in ein anderes Frauenhaus vermitteln, etwa wenn Hausregeln grob missachtet wurden. Zum Beispiel wenn jemand die Anonymität des Hauses gefährdet. Wir entlassen aber niemanden in die Wohnungslosigkeit.