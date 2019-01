Keine verklärte Rückschau, vielmehr ein aufklärender Blick auf neue Trends, spannende Künstler und überraschende Ideen: Das 27. Internationale Jazzfestival Münster hat am Freitagabend mustergültig die portugiesische Formation „Axes“ um den Saxofonisten Joao Mortága eröffnet.

Von Hilmar Riemenschneider

Ihr quirliger Auftritt stand am Anfang des dreitägigen Festivals, das im ausverkauften Theater in Münster bis Sonntag auch sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Der künstlerische Leiter Fritz Schmücker bleibt in den 17 Konzerten – darunter acht Deutschlandpremieren - seinem Ziel treu, dem Publikum Neuentdeckungen und kreative Köpfe der europäischen Jazzszene vorzustellen.

Fotostrecke: Jazzfestival Münster 2019 - Was bisher geschah Fotostrecke Foto: Gunnar A. Pier

Das Programm führt Musiker aus 15 Ländern auf, darunter auch bekannte Nanen wie die Franzosen Eric Truffaz und Henri Texier.