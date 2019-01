Die Frau lief laut Polizeibericht auf der Straße Verspoel in Richtung Promenade, als plötzlich ein Fahrradfahrer in gleicher Richtung an ihr vorbei fuhr und an der Promenade nach links abbog. Dabei schnitt er die Kurve und kollidierte mit der 19-Jährigen. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher drehte sich um und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die am Boden liegende Münsteranerin zu kümmern.

Der Radfahrer ist etwa 25 Jahre alt. Er war mit einer blauen Winterjacke, einer schwarzen Hose bekleidet. Der Unbekannte war mit einem schwarzen Mountainbike mit grünen Streifen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter ✆ 275-0 entgegen.