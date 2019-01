Von Klaus Baumeister

Die Schillerstraße an einem ganz normalen Werktagnachmittag. Ein Autofahrer zwängt sich in eine enge Parklücke, vor und zurück, prompt staut sich der Verkehr.

Nur Sekunden später kommen sich zwei Autos entgegen, die Straßenbreite reicht nicht, lange Parkreihen an beiden Seiten, Stillstand. Eines der beiden Autos muss in eine Hauseinfahrt ausweichen, weiter geht‘s. Dann kommt ein Paketdienst, Parken in zweiter Reihe, wieder drubbelt es sich.

Autofahrer nur geduldet

Ein ganz normaler Tag auf einer ganz normalen Innenstadtstraße. Aber eigentlich dürfte diese Situation nicht normal sein, denn die Schillerstraße auf dem Teilstück zwischen Bremer Platz und Hansaring ist keine normale Straße, sondern eine Fahrradstraße.

Auf einer Fahrradstraße, so will es der Gesetzgeber, sind Radfahrer bevorrechtigt – und Autofahrer „nur“ geduldet. Auf Fahrradstraßen dürfen Fahrradfahrer zum Beispiel nebeneinander fahren. Auf der Schillerstraße kommt aber kaum jemand auf die Idee, das zu tun – eben weil die Straße so zugeparkt und der Autoverkehr so groß ist.

Schlimme Lage an der Schillerstraße

Kurz und gut: Die Schillerstraße ist eine Fahrradstraße, „wie sie nicht sein sollte“, so das Urteil von Peter Wolter vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Viele der aktuell zwölf Fahrradstraßen „unterscheiden sich aus Radlerperspektive kaum von ganz normalen Tempo-30-Zonen“. Auch auf der Schmeddingstraße, so Wolters Beobachtung, sei das Verkehrsaufkommen für eine Fahrradstraße viel zu hoch.

Auf der Schillerstraße sei die Lage aber besonders schlimm. Wegen des beidseitigen Parkens müsse der Radler ständig damit rechnen, „dass rechts oder links eine Tür aufgeht“.

Fotostrecke: Regeln auf Fahrradstraßen Fotostrecke Foto: diverse

Autoverkehr soll reduziert werden

Aktuell plant die Stadt Münster zehn weitere Fahrradstraßen, überdies eine komplette Rotfärbung der Fahrradstraßen. Letzteres klappte bislang nicht, weil noch kein Unternehmen gefunden wurde, dass den Auftrag ausführen möchte.

Nach Ansicht des ADFC ist die Ausweisung von Fahrradstraßen einschließlich Rotfärbung sinnvoll – aber nur in Kombination mit Maßnahmen, um den Autoverkehr zu reduzieren. So könnte man eine reine Anliegerstraße einrichten, eine Einbahnstraßenregelung einführen oder das Parken nur an einer Straßenseite erlauben. Weil das Verkehrsaufkommen so groß und der Parkdruck so hoch ist, hat die Stadt an der Schillerstraße davon bislang abgesehen.