Die New York Gospel Stars gastieren am 14. Januar in der Erlöserkirche. Foto: PD

Münster -

Sie haben bereits zehn Jahre Bühnenerfahrung in Deutschland gesammelt und im vergangenen Jahr ihr großes Jubiläum gefeiert. Für alle Gospelfans gebe es nun gute Neuigkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung: „Die New York Gospel Stars werden auch in Zukunft ihre Gabe mit den deutschen Zuschauern teilen.“ In Münster gastieren sie am 14. Januar (Montag) in der Erlöserkirche.