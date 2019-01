Britney, Backstreet Boys, Oasis – der Geist der Neunziger wehte am Sonntagabend durch die Weinbar Idéal. Dort lief die dritte Auflage der Konzertreihe „Sunday Unplugged“. Es war ein bisschen wie am Lagerfeuer.

Von Pjer Biederstädt

Die Musik der 1990er-Jahre hat einige Schmerzgrenzen des guten Geschmacks ausgefranst, doch der Mitsing-Faktor, die die Hits aus dieser Zeit zu bieten haben, ist unübertroffen. Deshalb hat das Team der noch jungen Konzertreihe „Sunday Unplugged“ um den münsterischen Musiker Benjamin Kovacs für seine dritte Ausgabe das Motto „Hits der 90er“ ausgerufen. Und so dauert es auch nicht lange am Sonntagabend, bis das Publikum in der gut besetzten Weinbar Idéal in der Beginengasse aus vollem Herzen mitsingt.

Schon als Kovacs zu Beginn im Duett mit Sängerin Vanessa von der Forst „Baby One More Time“ von Britney Spears zum Besten gibt, steigen die ersten Gäste mit ein. Erst zaghaft, im Laufe des Abend aber immer lauter. Das liegt auch daran, dass sich immer mehr Musiker auf der Bühne zusammenfinden.

Stimmgewaltige Verstärkung

Die Projektband, die sich für den Abend gefunden hat – dies ist Teil des Konzepts – wächst erst um Schlagzeuger Felix Lohmann und Bassist Vitali Petrovic. Später verstärken die Sängerinnen Nasila und Lolo Lynx sowie DJ Dave das Quintett.

Das erste halbstündige Set ist von R‘n‘B-Klassikern geprägt. Einen verpassten Einsatz hier, einen Texthänger dort machen die Musiker mit ihrem Charme locker wieder wett.

Februar-Gast steht fest

Das zweite Set steht ganz im Zeichen der Boy- und Girlgroups. Und zum Abschluss? Natürlich „Wonderwall“ von Oasis. „Das darf man ja eigentlich nicht mehr spielen, weil es schon an jedem Lagerfeuer dieser Welt gecovert wurde, aber heute geht das“, sagt Kovancs gut gelaunt.

Im Februar ist dann die Band Leo Grande aus Berlin zu Gast. Danach nimmt sich das Konzertformat eine kreative Schaffenspause, um Resümee zu ziehen aus den ersten vier Konzerten. „Aber es geht auf jeden Fall weiter“, verspricht Kovacs.