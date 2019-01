Zur Zukunft der Domschatzkammer in Münster will die neue Diözesanbaudirektorin des Bistums, Annette Bracht­häuser, in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Die Domschatzkammer ist nicht das einzige Gebäude, das vor einer Veränderung steht.

Die Diplom-Ingenieurin Brachthäuser leitet seit Dezember 2018 die Bauabteilung des Bischöflichen Generalvikariates und war zuvor Baudezernentin in der Stadtverwaltung in Haltern. Das Gebäude der Domschatzkammer neben dem Paulus-Dom war aus bauphysikalischen Gründen geschlossen worden, weil die marode Klimatechnik nicht zu reparieren war.

Zu den größeren Projekten für die Diözesanbaudirektorin gehören die Sanierung der Friedensschule in Münster und der Neubau von katholischen studentischen Wohnheimen am Overberg-Kolleg. Das Deutsche Studentenheim am Breul 23 soll abgerissen werden. An dieser Stelle soll ein neues Verwaltungsgebäude des Bistums errichtet werden. Der Bauantrag bei der Stadt Münster sei gestellt, berichtete Brachthäuser.