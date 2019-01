Rund 100 Versicherte ab dem 45. Lebensjahr werden jetzt von der Rentenversicherung angeschrieben. Sie bekommen das Angebot, an dem Modellprojekt „Ü-45-Gesundheits-Check“ teilzunehmen.

Von Gabriele Hillmoth

Thomas Hunke hat Rücken. Vor fünf Jahren, erzählt der Mitarbeiter eines münsterischen Unternehmens, habe ihn der Schmerz ganz plötzlich befallen. Der Bürokaufmann wurde zwischenzeitlich an der Bandscheibe operiert und hält sich heute sowohl privat als auch beim Betriebssport in seinem Unternehmen mit Gymnastik fit. Thomas Hunke ist ein Fall für das neue Modellprojekt „Ü-45-Gesundheits-Check“, das die Deutsche Rentenversicherung (DRV Westfalen) und das Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZaR) Münster gemeinsam starten.

Zunächst möchten die beiden Projektträger den „Ü-45-Gesundheits-Check“ als regionales Modellprojekt zur Gesundheitsvorsorge testweise in Münster anbieten. Dazu bekommen jetzt 100 Versicherte, Frauen und Männer ab dem 45. Lebensjahr, in dieser Stadt Post, berichtet Thomas Keck, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Westfalen. Insgesamt könnten allein in Münster rund 16 000 Versicherte vom „Ü-45-Check“ profitieren.

Ziel sei es, so Thomas Keck, frühzeitig die Einstellung bei den Versicherten für mehr Gesundheit zu wecken. Damit soll aber auch die Erwerbsfähigkeit der Versicherten gefördert und möglichst lange erhalten bleiben.

Im Jahr 2017 ebnete der Gesetzgeber bereits den Weg dafür, mehr für die Prävention der Versicherten zu tun, zeigt Thomas Keck den Weg auf. Doch Anträge auf einen solchen Gesundheits-Check liegen der Rentenversicherung bisher noch nicht vor. Der Rentenversicherungsträger möchte darum aktiv mit dem ZaR auf die Gruppe der über 45-jährigen Arbeitnehmer zugehen. Grundsätzlich sei die freiwillige Untersuchung für jeden Arbeitnehmer geeignet. Im Mittelpunkt stehen demnach einerseits beruflich belastete Arbeitnehmer. Andererseits diene eine rechtzeitige, umfassende Erhebung des Gesundheitsstatus auch bei beschwerdefreien Beschäftigten dazu, so Keck, die Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. Allen Versicherten ab 45 Jahren soll die Möglichkeit geboten werden, arbeitsplatzbezogene Gesundheitsgefährdung zu erkennen. Keck versteht das neue Projekt als Pendant zum Firmenservice, den die Rentenversicherung seit dem Jahr 2008 im Bereich der Gesundheitsvorsorge anbietet. Es sei nur schwer, so Keck, Kontakt zu Betrieben mit 10 bis 50 Mitarbeitern zu bekommen.

Versicherte, die am Modellprojekt „Ü-45-Gesundheits-Check“ teilnehmen, bekommen einen Termin im Zentrum für ambulante Rehabilitation. Der ärztliche Direktor des ZaR, Dr. Ingo Liebert, erklärt das weitere Prozedere, das mit einer Untersuchung beginnt. Überprüft werden demnach unter anderem die Funktionen von Herz und Lunge. Bei der Analyse des allgemeinen Gesundheitsstatus gehe es auch um individuelle berufliche Belastungen, die zu gesundheitlichen Problemen führen und die sich möglicherweise auch auf die Lebensqualität auswirken können, so Liebert. Rücken und Psyche seien überhaupt die großen Themen. Empfehlungen in einer sozialmedizinischen Beurteilung für konkrete Präventionsmaßnahmen runden den Check schließlich ab.

Thomas Hunke, der Mann mit dem Rückenproblem, würde sofort an dem Modellprojekt teilnehmen, sagt er. Schon allein aus dem Grund, dass er auf Herz und Nieren untersucht werde, so der 54-Jährige.