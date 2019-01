Ein Escape-Room-Spiel in Bremen: Die Teilnehmer befinden sich in einem Raum; dort haben sie 60 Minuten Zeit, Rätsel und Aufgaben zu lösen. Foto: dpa

Escape-Room-Spiele sind auch in Münster angesagt. Ein tragischer Unglücksfall wie vor Kurzem in Polen sei hier nicht möglich, meinen die Betreiber.

Von Martin Kalitschke

Fünf junge Mädchen kamen in Polen bei einem Escape-Room-Spiel ums Leben. Die 15-Jährigen hatten sich in einen nur sieben Quadratmeter großen Raum einsperren lassen, in dem ein Feuer ausbrach.

Seit einigen Jahren sind solche Fluchtspiele („Escape Games“) in. Dabei versuchen die Teilnehmer, aus einem Raum zu entkommen. Gelingt es ihnen nicht, innerhalb von 60 Minuten Rätsel und Aufgaben zu lösen, dann haben sie verloren.

Auch in Münster erfreuen sich Escape Rooms wachsender Beliebtheit. Die Betreiber betonen indes, dass eine Katastrophe wie in Polen hier nicht möglich wäre.

Sicherheitsmaßnahmen in Münster

„Ich kann jederzeit gut schlafen“, sagt Christoph Wasmuth, Geschäftsführer der Hafenarena, die unter dem Namen „Team Escape“ seit Ende 2015 Fluchtspiele anbietet – „sieben Tage die Woche, von 10 bis 22 Uhr“, wie er betont. Die Nachfrage sei groß, das Vergnügen ungefährlich, sagt Wasmuth. „Wir beobachten die Teilnehmer mit Kameras, hören sie und können uns jederzeit per Mikro in das Spiel einschalten.“

In den Räumlichkeiten befinden sich nach seinen Angaben mehrere Feuerlöscher, die Materialien seien nur schwer entflammbar. Per Knopfdruck können die Spielleiter jederzeit die Türen öffnen. Zudem gebe es im Raum einen Notfallknopf, „wenn man ihn drückt, öffnen sich automatisch alle Türen und Fenster.“ Die Sicherheit ist nach seiner Einschätzung „umfassend“, Zwischenfälle habe es noch nie gegeben.

Unglück führte zu Nachfragen

Auch das Unternehmen „Adventure Box“ bietet in Münster Escape Games an, an jedem Wochenende spielen hier bis zu 50 Gruppen mit jeweils vier bis sechs Spielern das Fluchtspiel, berichtet Mitarbeiter Nicholas Wieling. Die Türen des Fluchtraums werden hier nicht ver-, sondern nur geschlossen. „Wir hören immer wieder von Teilnehmern, dass es ihnen egal sei, ob die Türen verschlossen sind oder nicht – so lange die Geschichte gut ist“, sagt Wieling.

Mit „Geschichte“ meint er den inhaltlichen Rahmen des Spiels. „Wir sind auf der sicheren Seite“, sagt Wieling. Obwohl die Türen unverschlossen seien, gebe es auch im Fluchtraum von „Adventure Box“ Feuerlöscher, Fluchtwege und eine Spielleitung, die alles per Kamera verfolge. Ein Unglück wie in Polen sei in Münster nicht möglich, ist er überzeugt. Stornierungen habe es danach nicht gegeben – aber Nachfragen zur Sicherheit. „Sobald ich gesagt habe, dass die Türen bei uns nicht verschlossen sind, waren die Anrufer beruhigt.“

Im Bedarfsfall schnell reagieren können

Dritter großer Anbieter von Escape Games in Münster ist das Unternehmen „Unlock“. Es verzichtet nach eigenen Angaben ebenfalls darauf, Fluchträume abzuschließen – weil dann eine Flucht ebenso wenig möglich sei wie das schnelle Verlassen in einer Stresssituation. „Letztlich jedoch auch, damit sich die Kunden nicht eingeengt fühlen“, so Geschäftsführer Michael Naunin.

Die Spieler würden gleichwohl ständig von einem Spielleiter über Kameras beobachtet, dieser könne im Bedarfsfall zeitnah reagieren und entweder digital Hinweise geben oder den Raum betreten, um den Spielern zu helfen. „Wir, wie auch alle anderen uns bekannten Anbieter in Deutschland, tun alles, damit so ein Fall wie in Polen nicht passieren kann“, betont Naunin.

Die Sicherheit der Kunden und Angestellten stehe an erster Stelle.