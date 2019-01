Am Montag um 14.25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 37-Jährigen an der Wolbecker Straße. Er hatte ein Fahrrad mit einem Anhänger dabei. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Leeze Mitte Dezember aus einem Keller an der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen wurde.

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Der Mann blieb mit seinem Anhänger zurück, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Wenige Minuten später trafen Polizisten den 37-Jährigen erneut mit einem Fahrrad an. Er hatte seinen Anhänger daran befestigt und schob das Gespann über den Gehweg. Die Beamten kontrollierten ihn. Der 37-Jährige gab zu, das weiße Mountainbike soeben entwendet zu haben. Auch dieses Fahrrad nahmen die Polizisten dem 37-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, ab.

Ihn erwarten zwei Strafanzeigen wegen Fahrraddiebstahls.