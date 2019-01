In der Zweigstelle der Universitäts- und Landesbibliothek an der Scharnhorststraße sind wesentliche Bestände seit einem Jahr nicht frei zugänglich.

Von Karin Völker

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) spricht auf ihrer Internetseite selbst von einem „Ausnahmezustand“. Dieser dauert seit mittlerweile einem Jahr an. In der sozialwissenschaftlichen Zentralbibliothek an der Scharnhorststraße sind die Magazine zwei und vier – etwa die Hälfte des Bestandes – nicht mehr zugänglich. Der Grund liegt in „mangelnden Fluchtwegen“, wie es in der am 1. Januar 2018 datierten Mitteilung im Internetauftritt der ULB heißt.

Wann der Brandschutz verbessert wird, sei ungewiss, teilt die Universität mit. Die Baumaßnahmen liegen in den Händen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs. Wer Bücher und Schriften aus den fraglichen Bibliotheksbeständen benötigt, ist seit einem Jahr darauf angewiesen, dies bei den Mitarbeitern der Zweigstelle schriftlich zu beantragen. Sie, so heißt es von Seiten der ULB, würden spätestens am nächsten Werktag die entsprechenden Bücher aushändigen.

Die Erfahrung von David Glanc, Student des Faches „Politik und Recht“ ist eine andere. Wiederholt, so sagt er, habe er die beantragten Schriften nicht bekommen, obwohl er deren Aushändigung schriftlich beantragt habe. Kommilitonen ergehe es ähnlich. Sie müssten häufig auf das von der Schließung betroffene „Europäische Dokumentationszentrum“ mit sämtlichen EU-Veröffentlichungen zurückgreifen, so Glanc. Er sitzt derzeit an den Vorbereitungen zu seiner Bachelor-Arbeit. Viele Dokumente, erklärt er, gebe es zum Glück auch online.

Unabhängig von den ausstehenden Umbaumaßnahmen mit Blick auf den Brandschutz in der Bibliothekszweigstelle plant die Universität, auf dem Leonardo-Campus ein zentrales Außenmagazin für die Bestände der ULB einzurichten, auf das Studierende zugreifen könnten. Es soll im Jahr 2020 zur Verfügung stehen, wie Universitäts-Sprecher Norbert Robers ankündigt. Alle Schriften, die häufiger nachgefragt werden, sollen dort versammelt werden.