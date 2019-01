Von Gabriele Hillmoth

Die Häuserreihe am Drubbel und am Roggenmarkt verändert sich. Zwei Eigentümerwechsel gibt es aktuell in diesem Bereich der münsterischen Altstadt. Zunächst erwarb die Vereinigte Volksbank Münster eine Immobilie am ­Roggenmarkt. Dort soll in Kürze das schwedische Unternehmen Granit mit Wohnaccessoires einziehen. Im Dezember kaufte die Familie Buschmann das benachbarte Haus Roggenmarkt 15/16 auf einem 1200 Quadratmeter großen Grundstück.

Noch keine konkreten Pläne

„Erste Interessenbekundungen von Händlern aus dem großflächigen Einzelhandel gibt es bereits“, betont Dr. Heinz-Joachim Buschmann für die Familiengesellschaft. Nach An­gaben des neuen Eigen­tümers gebe es aber noch keine Lösungen – auch nicht über bauliche Veränderungen. „Die Fassade bleibt so wie sie war“, so Buschmann. Nur einige kleine „Verunstaltungen“ aus den vergangenen Jahren sollen demnach bereinigt werden.

Erbaut wurde das Wohn- und Geschäftshaus in der Zeit von 1967 bis 1969. Bauherrin war damals die Volkswohlbundversicherung. Für die Fassade war Prof. Harald Deilmann zuständig. Sein Vorschlag war das Ergebnis eines kleinen (internen) Wettbewerbs, nachdem vorher eine Vielzahl von Entwürfen von Stadt und Denkmalamt abgelehnt worden waren, betont Dr. Heinz-Jo­achim Buschmann.

Modern trifft historisch

Die Beschreibung des Gebäudes spricht von einem gekonnten Mix aus Beton und Sandstein und gilt demnach heute in Architekturführern als ein Musterbeispiel für eine moderne Interpretation historischer Ge­gebenheiten, so Buschmann.

Mehr als 35 Jahre führte eine Passage als direkte Verbindung vom Roggenmarkt/Drubbel durch das Gebäude bis zum Alten Fischmarkt. Mit der Neubebauung Alter Fischmarkt/Bült, sei diese Passage gekappt worden, betont Buschmann.

Die Geschichte des Hauses

Die neuen Eigentümer der Immobilie am Roggenmarkt blicken auf die Vergangenheit ihres frisch erworbenen Hauses zurück. Mieterin im Gebäude war lange Zeit die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), später die Santander-Bank. Die BfG habe damals zum Nachbargebäude, das heute der Volksbank gehört, einen Durchbruch geschaffen. Dieser wurde wieder verschlossen.

Seit rund zwei Jahren steht die ehemalige Bank­fläche nach Angaben von Buschmann leer, „was uns, schlicht gesagt, geärgert hat“. Dies sei der Auslöser dafür gewesen, dass sie sich intensiver mit dem Nachbargebäude befasst hätten. Als sich die Gelegenheit bot, das Gebäude zu erwerben, „haben wir das nach schwie­rigen Verhandlungen im ­Dezember getan“, erklärt Heinz-Joachim Buschmann. Er schwärmt von den Fachgeschäften am Drubbel, Roggenmarkt und am Spiekerhof. Die Giebelhäuser spielten oft eine Rolle im Münster-„Tatort“ und bei Wilsberg.