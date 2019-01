Der Allwetterzoo Münster lädt anlässlich Dembas Geburtstag zur jährlichen Paten-Party am Sonntag (13. Januar) um 18 Uhr ein. Wohin? Natürlich in die Gorilla-Bar.

Der Erlös des Abends geht an den Allwetterzoo Münster, heißt es in einer Pressemitteilung. Hinter dem Tresen der Gorilla-Bar stehen verschiedene Tierpaten am Zapfhahn. Ergänzt werden die Zapfteams durch prominente Überraschungsgäste. Comedian Lisa Feller und Schauspieler Roland Jankowsky alias Wilsberg-Kommissar Overbeck sowie weitere bekannte Gesichter aus Sport und Unterhaltung haben bereits ihr Kommen zugesagt, heißt es weiter.

Tombola mit vielen Preisen

Erneut gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen, dieses Jahr sogar im Gesamtsachwert von knapp 6000 Euro. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Familienjahreskarte vom Allwetterzoo Münster, Konzertkarten inklusive „Meet and Greet“ von Mickie Krause und dem Ruhrpottrocker Markus Krebs sowie VIP-Tickets von Preußen Münster. Außerdem wird passend zur Handball-WM ein signiertes Trikot der deutschen Nationalmannschaft versteigert.

Die Erlöse kommen den Patentieren des Allwetterzoos zugute.