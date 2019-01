Am Standort der Hansaring-Platanen wurden kleine Kaiserlinden neu gepflanzt. Foto: kal

Warum wurden am Hansaring für die gefällten Platanen Kaiserlinden neu gesetzt, die deutlich kleiner waren als zuvor von den Stadtwerken versprochen? Zu dieser Frage hat sich nun die Stadtverwaltung geäußert.

Von Martin Kalitschke

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung hat es gute Gründe gegeben, die vor einem Jahr gefällten Platanen am Hansaring durch deutlich kleinere Kaiserlinden zu ersetzen.

„Ursprünglich hatten wir tatsächlich vor, erneut Platanen zu pflanzen“, so Heiner Bruns, Leiter des städtischen Grünflächenamtes, am Freitag gegenüber unserer Zeitung. Als die Planungen konkreter wurden, habe man jedoch festgestellt, dass sich im Untergrund unter anderem Gasleitungen befinden. „Im Gegensatz zu anderen Bäumen wachsen die Wurzeln von Platanen nicht an solchen Leitungen vorbei, sondern stützen sich auf ihnen ab.“ Die Stadtwerke hätten daraufhin Sicherheitsbedenken geäußert.

Umfang von 30 Zentimetern

Nachdem die Stadtwerke vor einem Jahr die Fällung der Platanen angekündigt hatten, bildete sich die Nachbarschaftsinitiative „Platanenpower“. Ihr Versuch, die Bäume zu retten, scheiterte jedoch. Die Stadtwerke versprachen daraufhin, Platanen mit einem Umfang von mindestens 60 Zentimetern oder Linden mit einem Umfang von mindestens 40 Zentimetern neu anzupflanzen. Tatsächlich haben die neuen Kaiserlinden jedoch nur einen Umfang von rund 30 Zentimetern, was die Initiative am Donnerstag scharf kritisierte (wir berichteten).

Fotostrecke: Platanen am Hansaring sind gefällt Fotostrecke Foto: Oliver Werner

„Größere Linden wären für den Anwuchs und den weiteren Aufwuchs nicht von Vorteil gewesen“, so Stadt-Sprecher Joachim Schiek. „Wichtig ist, dass die Baumscheiben und das Bodensubstrat hochwertig sind und die Bäume in den kommenden Jahren kontinuierlich vom Grünflächenamt betreut werden.“ So würden sie bis zu 50 Zentimeter im Jahr wachsen. „Die gepflanzten Bäume werden bereits nach zehn Jahren mehr als zehn Meter hoch sein“, verspricht Schiek. Ein weiterer Vorteil der Kaiserlinden gegenüber den Platanen bestehe darin, dass sie auch Halbschatten vertragen.

„Die Kaiserlinden werden jetzt ganz flott wachsen“, ist auch Bruns überzeugt. Es werde allerdings „Jahrzehnte“ dauern, bis die neuen Kaiserlinden das Volumen der alten Platanen erreicht haben.

Fotostrecke: Protest gegen Baumfällaktion am Hansaring Fotostrecke Foto: Martin Kalitschke und Matthias Ahlke