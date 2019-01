Von Ralf Repöhler

Bernadette Spinnen ist von ihrem Naturell her sicher für den diplomatischen Dienst geboren. Da traf es sich gut, dass sie bei der Stadt Münster als Leiterin des Amtes für Städtepartnerschaften begonnen hatte. „Gut, das war ein kleines Amt, aber immerhin war sie praktisch die Außenministerin von Münster“, schwärmte ihr Laudator, der Unternehmer Hermann Brück. Und in gewissem Maße sei sie es als heutige Chefin von Münster-Marketing ja noch immer.

Die Fidelen Bierkutscher zeichneten Bernadette Spinnen mit der Goldenen Peitsche aus, dem wohl bedeutendsten Orden im münsterischen Karneval. „Du klebst auf den Dom ein Etikett. Du machst Münster zum Star im Städte-Quartett“, reimte Brück, der die Peitsche im Vorjahr erhalten hatte.

Neben Spinnen ehrten die Bierkutscher den langjährigen Tanzgruppenchef der Schlossgeister, Jürgen Felmet. „Engagiert sich für den Tanzsport fein, bei den Schlossgeistern, denn so soll es auch sein“, unterstrich der Prinz 2002/03 und Vorjahres-Peitschenträger, An­dreas Wissing, als Laudator.

Über 150 Gäste aus 32 Karnevalsgesellschaften

Präsident Heinz Kenter und die beiden Moderatoren Dominik Timmermann und Felix Seeberger, die redeten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, begrüßten über 150 Gäste aus 32 Karnevalsgesellschaften zur 46. Verleihung der Goldenen Peitsche. Der gesellige Abend im Gräftenhof des Freilichtmuseums Mühlenhof begann traditionell mit deftigem Grünkohl und den stimmungsvollen Liedern der über 20 Bierkutscher. „Bis Italien hat sich herumgesprochen, dass die Goldene Peitsche der wichtigste Orden in Münster ist“, schwärmte Prinz Leo I.

Das Stadtjugendprinzenpaar, Kristin Steinbrede und René Kramer, verteilte Buttons an wichtige Entscheidungsträger im Saal, so an Oberbürgermeister Markus Lewe und den Chef des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval, Dr. Helge Nieswandt. „Frag mich, ich brenne für Münsters Karneval“, ist darauf zu lesen.

Laudator Brück ist „weder Dichter noch Rapper“, aber ein Paarreim lag für ihn auf der Hand: „Bernadett – komplett“. „Was Bernadette Spinnen seit ziemlich genau 30 Jahren in unserer schönen Stadt Münster so alles unternommen und bewegt hat, das macht schon einen ziemlich kompletten Eindruck“, sagte Brück.

Seit fast 20 Jahren setzt Spinnen als Leiterin von Münster-Marketing „die Arbeit des guten alten Theo Breider fort“. Heute arbeite Münster-Marketing daran, dass Münster eine fröhliche, moderne und eine aufregende Stadt sei.

Spinnen zeigte sich „gerührt“. Auszeichnungen habe sie viele für Münster entgegen genommen. „Das ist der erste Preis, den ich ganz für mich alleine bekomme. Die anderen Preise gehörten immer der ganzen Stadt – und dem Oberbürgermeister sowieso“, bedankte sie sich.

Fotostrecke: Die Fidelen Bierkutscher verleihen die Goldene Peitsche Fotostrecke Foto: Helmut Etzkorn

Mit zwei Werbeblöcken („Meister Jürgen wäscht so sauber, dass man sich drin spiegeln kann . . .“) untermalte Wissing seine Laudatio auf den zweiten Peitschenträger. Felmet ist selbstständiger Textilreiniger-Meister. „Jürgen, der wäscht alles sauber, nachhaltig und wie von Zauber“, weiß Wissing. Damit nicht genug. „So engagiert er sich in einem fort für karnevalistischen Tanzsport“, unter anderem im Tanzturnierausschuss des Bundes Westfälischer Karneval.

Schlossgeist Felmet dankte für den Orden, den fast jeder wolle. „Die Peitsche steht für Melodien mit wundervollen Harmonien aus fidelen Kutscherkehlen. Sie darf in dieser Stadt nicht fehlen.“