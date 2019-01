Von Gabriele Hillmoth

200 Gäste erwartet das Forum „Frauen u(U)nternehmen“ am Freitagabend zum 15. „Women-in-Business-Dinner“ (WiB-Dinner) im Rathaus. Festrednerin wird Barbara Jentschura von der Jentschura International GmbH in Münster sein.

Zum Auftakt des Jahresprogramms treffen sich Mitglieder und Gäste zunächst im Rathaus. Das Forum feiert im Herbst bereits sein 20-jähriges Bestehen und verzeichnet heute rund 220 Mitglieder. Als „Frauendinner“ möchte der Vorstand von „Frauen u(U)nternehmen“ das Festessen im Rathaus auf keinen Fall bezeichnen. Die Vorsitzende Dagmar Merfort und ihr Team legen Wert darauf, dass zum „Women-in-Business-Dinner“ (WIB) eingeladen wird. „Weil es sich eben an Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen richtet“, betont Merfort, Gründungsmitglied des Clubs und heute Vorsitzende. Sie hatte damals die Idee für die Namensgebung.

Gekocht wird vor Ort

Das Essen ist bestellt, Anke Böinghoff aus Dülmen ist zum zweiten Mal dafür verantwortlich. Sie serviert mit einem Team von insgesamt 21 Mitarbeitern unter anderem Antipasti als Vorspeise. Beim Dessert haben die Gäste die Wahl zwischen drei süßen Angeboten. Vorspeise, Hauptgang und Dessert seien der gemeinsame Nenner, auf den sich der Vorstand von „Frauen u(U)nternehmen“ und sie als Catering-Firma einigen konnten, so Anke Böinghoff. Natürlich werde auch an Vegetarier gedacht. Die Unternehmerin aus Dülmen ist ebenfalls Mitglied von „Frauen u(U)nternehmen“. Eigentlich sei es nicht ihre Art, sich als Gast zurückzulehnen, wenn ihr Team arbeitet, sagt sie. Aber die 47-Jährige ist zuversichtlich: „Meine Mitarbeiter rocken das.“

Erst am Freitag rückt das Böinghoff-Team im Rathaus an, um die lange Tafel einzudecken und die Küche im Hauptausschusszimmer und in der Rüstkammer aufzubauen. Gekocht wird frisch vor Ort, „sonst verliert das Essen seine Qualität“, betont Böinghoff. Die Ökotrophologin denkt dabei an das Dinner im vergangenen Jahr zurück. Aufgrund des damals stürmischen Wetters und einer musikalischen Einlage „lagen wir zwei Stunden hinter der geplanten Zeit zurück“. Trotzdem habe alles gut geklappt, freut sich Böinghoff.

Networking steht im Vordergrund

In diesem Jahr wird aufgrund der Erfahrungen vom letzten Jahr auf ein Rahmenprogramm verzichtet, dafür steht das Netzwerken im Mittelpunkt. Renate Bratz, Gründungsmitglied und viele Jahre im Vorstand von „Frauen u(U)nternehmen“, zieht wie immer die organisatorischen Fäden im Hintergrund. Ihre Handschrift zieht sich darum auch optisch wie ein roter Faden durch die Veranstaltung, die seit einigen Jahren mit eigenen Kerzenständern festlich eingedeckt wird. Die Zeit der dekorativen Experimente ist vorbei.

Das Unternehmen „Kochkunst“ aus Münster spendiert auch in diesem Jahr wieder Fingerfood und ein Gläschen Sekt zur Begrüßung. Die Gäste können sich unter anderem ein Snack-Karree mit Roastbeef oder Vitello tonnato auf der Zunge zergehen lassen. Annette Ude und Ulrike Schulte, Geschäftsführerinnen von der Kochkunst, sind am Freitag mit vier Mitarbeitern dabei.