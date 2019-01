Von Björn Meyer

Seit über einer Woche gilt im Berchtesgadener Land der Katastrophenfall. Menschen schippen fast ununterbrochen Schnee, die Bundeswehr räumt mit Kettenfahrzeugen, Hubschrauber wirbeln den Schnee von einsturzgefährdeten Bäumen und auch Hilfsorganisation sind mit großer Mannstärke vor Ort. Zwei, die in den vergangenen Tagen dabei waren, sind Stefan Schröder und Andre Dahlhaus vom Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Münsterland mit Sitz in Münster.

Am Sonntagmorgen hatten sich die beiden mit dem allradgetriebenen Spezialfahrzeug „Einsatzküche“ auf den Weg ins mittelfränkische Bad Windsheim gemacht. Von da aus ging es mit Kollegen des dortigen ASB-Regionalverbands weiter ins Berchtesgadener Land, um für die Verpflegung von über 1000 Helfern zu sorgen. Ohne Spezialfahrzeuge sei die Hilfe vor Ort kaum noch möglich, so Schröder. Doch auch mit dem geeigneten Fahrzeug erwartete das Duo eine erste Überraschung, als es im Berchtesgadener Land eintraf. „Wir hatten für Montag keine Lebensmittel. Es gab einen akuten Versorgungsengpass“, beschreibt Schröder die Situation vor Ort. Aus Resten und all dem, was man noch habe zusammenkratzen können, sei dann für den Mittag eine Gemüsesuppe für die vielen Helfer gekocht worden. Erst am Dienstag habe man frische Lebensmittel aus München holen können.

Gegen die schwierigen Bedingungen vor Ort habe auch nicht der Regen helfen können, der schon am Sonntagabend, kurz nach der Ankunft der beiden ASBler, kurzzeitig eingesetzt hatte. „Dadurch wurde der Schnee noch schwerer“, stellt Schröder klar, während er sich mit seinem Kollegen nach dem 72-Stunden-Einsatz am Mittwochnachmittag wieder auf dem Heimweg befindet.

Untergebracht waren die beiden Helfer des ASB Münsterland auf Feldbetten in einer Schule – gemeinsam mit rund 1000 weiteren Helfern. Der Wecker klingelte für die Feldköche gegen 5 Uhr. „Gute Luft und Akustik“, fasst Schröder die Lage im Quartier mit einem Lachen zusammen. Umso wichtiger, dass die Helfer einen speziellen Lohn erhielten: „Die Menschen vor Ort sind auf uns zugekommen, haben sich sehr ehrlich und herzlich für unsere Arbeit bedankt. Das war schon bewegend“, erzählt Schröder.

Während die Feldköche aus dem Münsterland am Mittwoch den Heimweg antraten, geht die Arbeit im Berchtesgadener Land weiter: „Eine Kaltfront ist angekündigt, daher hat man den Katastrophenalarm nicht aufgehoben“, so Schröder.