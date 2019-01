Von Dirk Anger

Nach geplanten Kanalbauarbeiten an der Wilhelmstraße zwischen Einsteinstraße und Orléans-Ring soll auf dem 500 Meter langen Stück eine Fahrradstraße eingerichtet werden. Schon jetzt gilt dort Tempo 30. In Spitzenzeiten befahren diesen Abschnitt laut Verkehrszählung 580 Radfahrer und rund 200 Kraftfahrzeuge in der Stunde. Doch in der Bezirksvertretung Mitte fand der Vorschlag der Stadtverwaltung, eine Fahrradstraße einzurichten, wegen eines Stimmenpatts – Grüne/Linke dafür, CDU/FDP dagegen bei Enthaltung der SPD – keine Mehrheit.

Ein Spiegelbild der allgemeinen Stimmungslage formulierte SPD-Fraktionschefin Marita Otte: „Wir begrüßen grundsätzlich Fahrradstraßen in der Stadt.“ Aber man vermisse ein Gesamtkonzept, sagte Otte unter Verweis auf Probleme auf den entsprechend ausgewiesenen Strecken wie Schiller- und Goldstraße. Man wolle keine schnellen Ad-hoc-Vorschläge. Ähnlich sah es Gerwin Karafiol (Grüne): „Wir brauchen dringend ein Konzept zur Vernetzung von Fahrradwegen.“ Und Dr. Linus Tepe betonte für die CDU: „Wir beklagen schon seit Langem, dass ein Gesamtkonzept fehlt.“

Der CDU-Bezirksvertreter war es auch, der für den Fall der Ausweisung der Wilhelmstraße für Radler allenfalls die um 350.000 Euro günstigere Reduktionsvariante mittragen wollte. Die Stadtverwaltung hatte in der Ursprungsberechnung Kosten von 1,25 Millionen Euro veranschlagt. In beiden Varianten enthalten: Die vom Rat beschlossene Rotfärbung. Kostenpunkt an der Wilhelmstraße: 110.000 Euro. Jetzt muss der Planungsausschuss am 7. Februar entscheiden, wie es weitergeht.