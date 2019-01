Münster -

Vom 29. Januar an beschäftigt sich das Landgericht Münster mit dem stadtbekannten Müllsammler aus Kinderhaus. Der Mann, der jahrelang Müllberge in seinem Garten in Kinderhaus angehäuft und seine sich dagegen wehrenden Nachbarn fortwährend beleidigt und bedroht hat, ist derzeit zwangsweise in der psychiatrischen Klinik in Eickelborn untergebracht.