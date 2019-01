Florian Simbeck ist einer von acht Künstlern, die am 21. März bei der 15. Komischen Nacht in Münster auftreten. Foto: pd

Münster -

Marathon für die Lachmuskeln: Am 21. März (Donnerstag) steigt die 15. Komische Nacht in Münster. Diese Künstler treten in den acht teilnehmenden Locations der Stadt auf.