Florian Glaubitz ist in Burg bei Magdeburg geboren, hat eine Fotografieausbildung in Münster gemacht, ehe er Bildende Kunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studierte. Derzeit studiert der 33-Jährige als Meisterschüler an der Kunsthochschule Mainz. Foto: Pjer Biederstädt